Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este lunes 20 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles La Correina, Los Carolinos, Olivos y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y Balloffet, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Nacional N°143, entre barrio El Nevado y calle Doña Damasia; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Lunes 20 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/iePopNCYot

– En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa e Independencia, y en calle Galmarini. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Belgrano, entre Amin y Güemes. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Emilio Civit, Pescara, Mitre y Rivadavia. En calle Libertad, hacia el norte de Emilio Civit, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Tropero Sosa, Estrada, 25 de Mayo Este y Ozamis. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Mitre, Ejército Libertador, República del Líbano, Corrientes, Padre Vázquez y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Tupungato, Gran Capitán Este, Avenida Cooperativa y Sierra Pintada. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz.jpg Edemsa brindó recomendaciones ante los cortes de luz. Foto: Yemel Fil

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.