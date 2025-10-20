20 de octubre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre.

Foto: Yemel Fil
Durante la mañana y tarde de este lunes 20 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Tupungato, Gran Capitán Este, Avenida Cooperativa y Sierra Pintada. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – Entre calles Mitre, Ejército Libertador, República del Líbano, Corrientes, Padre Vázquez y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Tropero Sosa, Estrada, 25 de Mayo Este y Ozamis. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Emilio Civit, Pescara, Mitre y Rivadavia. En calle Libertad, hacia el norte de Emilio Civit, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En calle Belgrano, entre Amin y Güemes. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa e Independencia, y en calle Galmarini. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Nacional N°143, entre barrio El Nevado y calle Doña Damasia; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y Balloffet, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles N°2, N°4, Canal Marginal y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles La Correina, Los Carolinos, Olivos y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz.jpg
Edemsa brindó recomendaciones ante los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones ante los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
