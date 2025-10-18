18 de octubre de 2025
{}
Mantenimiento

Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana

Edemsa comunicó qué zonas de la provincia se verán afectadas por un corte de luz este fin de semana. Qué departamentos y en qué horarios no habrá energía.

Por Sitio Andino Sociedad

La empresa Edemsa comunicó qué zonas de la provincia de Mendoza se verán afectadas por algún corte de luz durante este fin de semana. Se trata de interrupciones programadas para realizar el mantenimiento de las líneas.

Cronograma de Edemsa

Sábado 18/10/2025

  • Guaymallén

En calle Buenos Vecinos, entre Agüero y Guaymaré. En calles Pujol y Lillo, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. En corte iniciará a las 8 y finalizaría a las 12.

  • Tunuyán

En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. La interrupción del servicio sería de 15 a 19.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/1979306569096425646&partner=&hide_thread=false

Domingo 19/10/2025

  • Ciudad

En calle Juan B. Justo, entre Paso de Los Andes y Tiburcio Benegas. Entre calles Joaquín V. González, Martínez de Rozas, Agustín Álvarez, Granaderos y zonas Aledañas. El corte iniciará a las 8 y se extenderá hasta las 12.

Recomendaciones a tener en cuenta ante un corte de luz

Ante los cortes de luz programados, la empresa distribuidora de energía recomienda tener en cuenta algunas precauciones para que la interrupción sea lo menos molesta posible.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
  • Informarse: consultar los avisos de Edemsa
  • Tener un kit de emergencia básico a mano
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos
  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/1970805592861077588&partner=&hide_thread=false

