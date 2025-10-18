Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana

La empresa Edemsa comunicó qué zonas de la provincia de Mendoza se verán afectadas por algún corte de luz durante este fin de semana. Se trata de interrupciones programadas para realizar el mantenimiento de las líneas.
Sábado 18/10/2025
En calle Buenos Vecinos, entre Agüero y Guaymaré. En calles Pujol y Lillo, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. En corte iniciará a las 8 y finalizaría a las 12.
En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. La interrupción del servicio sería de 15 a 19.
Domingo 19/10/2025
En calle Juan B. Justo, entre Paso de Los Andes y Tiburcio Benegas. Entre calles Joaquín V. González, Martínez de Rozas, Agustín Álvarez, Granaderos y zonas Aledañas. El corte iniciará a las 8 y se extenderá hasta las 12.
Ante los cortes de luz programados, la empresa distribuidora de energía recomienda tener en cuenta algunas precauciones para que la interrupción sea lo menos molesta posible.