16 de octubre de 2025
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 16 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 16 de octubre.

Foto: Yemel Fil
Durante la mañana y tarde de este jueves 16 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – En la intersección de calles Tomás Godoy Cruz con Ecuador y zonas aledañas. De 9.00 a 12.30 h.

  • – Entre calles Godoy Cruz, Ecuador, Avellaneda y Pedro del Castillo. De 9.10 a 12.40 h.

  • – Entre calles Olascoaga, Mitre, Godoy Cruz y Lavalle. Entre calles Malvinas Argentinas, Rafael Obligado, Emilio Civit y Mitre; San José. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

  • – En calle Los Algarrobos, hacia el este de Paso Hondo y zonas aledañas; El Borbollón. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En la intersección de calle San Martín con Besares y zonas aledañas. En la intersección de calle Islas Lennox con Islas Georgias del Sur y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.30 h.

Maipú

  • – Entre calles José Correa, Boedo, Barcala, Padre Vázquez y zonas aledañas. De 8.45 a 14.45 h.

  • – En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle 25 de Mayo Oeste. En loteo Club de Campo y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • – En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y Estación Transformadora Zampal; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle La Costa (o La Estancia), entre calle La Vencedora y bodega Bemberg Estate Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • – En calle Rosario Bustos de Zapata, hacia el norte de Chacón. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°222; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Alem. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Cubillos, entre Rodríguez y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.15 a 12.15 h.

  • – En calle La Arenina, entre Tolosa y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa dio a conocer una serie de recomendaciones frente al corte de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

