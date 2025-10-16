Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 16 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este jueves 16 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle La Arenina, entre Tolosa y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Cubillos, entre Rodríguez y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.15 a 12.15 h.

– En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°222; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.

– En calle La Costa (o La Estancia), entre calle La Vencedora y bodega Bemberg Estate Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y Estación Transformadora Zampal; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle 25 de Mayo Oeste. En loteo Club de Campo y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calle San Martín con Besares y zonas aledañas. En la intersección de calle Islas Lennox con Islas Georgias del Sur y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.30 h.

– En calle Los Algarrobos, hacia el este de Paso Hondo y zonas aledañas; El Borbollón. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Olascoaga, Mitre, Godoy Cruz y Lavalle. Entre calles Malvinas Argentinas, Rafael Obligado, Emilio Civit y Mitre; San José. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Godoy Cruz, Ecuador, Avellaneda y Pedro del Castillo. De 9.10 a 12.40 h.

– En la intersección de calles Tomás Godoy Cruz con Ecuador y zonas aledañas. De 9.00 a 12.30 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Sin luz - 190102 Edemsa dio a conocer una serie de recomendaciones frente al corte de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.