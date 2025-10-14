Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este martes 14 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Costa Canal Uco. De 14.30 a 18.30 h..

– En calle Iriarte, entre barrio Hogar Del Trabajador y callejón Doña Margarita; El Zampal. De 9.25 a 13.25 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Martes 14 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/F1EFfLKxEJ

– En calle Santa Fe, entre Florencio Ortega y Espejo Este. En calle Espejo Este, entre Santa Fe y Castro Barros. En calles Belgrano y Lanús, hacia el norte de Espejo Este. En calle Espejo Norte, hacia el norte de Espejo Este y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

– En Avenida Los Cóndores, hacia el oeste de la Ruta Nacional N°7. En las localidades de El Salto, Vallecitos, Las Vegas, Valle del Sol, Piedras Blancas, Los Zorzales y zonas aledañas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Liniers, Caridad, Larrea y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Tapón Moyano, Bandera de Los Andes, Adolfo Calle, Corrientes y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Tomás Godoy Cruz, entre Sarmiento y Ecuador, y en calle Brasil, entre Godoy Cruz y Pedro del Castillo; Villa Nueva. De 9.00 a 11.00 h.

San Rafael

– Entre calles El Toledano, Costa de las Vías, El Chañaral e Hipólito Yrigoyen; De 14.45 a 18.00 h.

– Entre calles Namuncurá, Moreno, Urquiza y Edison. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Provincial N°201, entre calle Oliva y Ruta Provincial N°202; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°201, entre Ruta Provincial N°202 y Soitué; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

– En la Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°184 y Agua Botada; Río Grande. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.