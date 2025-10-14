Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó su perspectiva sobre la economía argentina para 2025: ahora proyecta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,5% , mientras que la inflación se eleva al 28% . Estos nuevos números se difundieron en la actualización de su informe Perspectivas Económicas Mundiales , presentada este martes en Washington.

El documento también anticipa una leve desaceleración del crecimiento global , estimado en 3,2%.

Se trata de un contraste con el informe de julio, que proyectaba un aumento del 5,5% para la economía nacional. Aun así, el pronóstico del FMI se ubica por encima del promedio de estimaciones privadas, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se situaba en 3,9%.

Para 2026, el Fondo también recortó la previsión de crecimiento argentino, fijándola en 4% , medio punto porcentual menos que el pronóstico de julio.

El FMI actualizó su pronóstico para la Argentina

Inflación por encima de lo previsto

La actualización del informe también revisa al alza la proyección de inflación. Mientras que en julio el FMI estimaba un rango anual de entre 18% y 23%, ahora la cifra asciende a 28%, lo que sitúa a Argentina entre los 20 países con mayor inflación del mundo.

Para 2026, en cambio, el Fondo anticipa una reducción significativa en la variación de precios, con una inflación proyectada del 10%.

Desempleo: suba de expectativas

El FMI también ajustó sus previsiones de desempleo, estimando que alcanzará 7,5% a fin de año, frente al 6,3% previsto en abril.

Para 2026, se proyecta que la desocupación se ubique en 6,6%, lo que representa un aumento de 0,6 puntos respecto al pronóstico anterior.

Perspectivas de crecimiento internacional

Según el informe, el crecimiento mundial se desacelerará del 3,3% en 2024 al 3,2% en 2025, para situarse en 3,1% en 2026.

El FMI sostiene que el año 2025 ha sido fluido y volátil, con dinámicas impulsadas por cambios en las prioridades políticas de Estados Unidos y la adaptación de otras economías a nuevas realidades. Las noticias comerciales han marcado la agenda y, con ellas, las expectativas globales han fluctuado.

“La incertidumbre en política comercial sigue siendo elevada en ausencia de acuerdos claros y duraderos, y cuando la atención se desplaza del nivel final de los aranceles a su efecto en precios, inversión y consumo”, advierte el documento.

A pesar de esto, la evaluación general indica que las medidas proteccionistas han tenido un impacto limitado en la actividad económica y en los precios hasta la fecha.

En América Latina y el Caribe, se espera que el crecimiento se mantenga estable en 2,4% en 2025 y disminuya levemente a 2,3% en 2026. La región continúa siendo una de las de menor expansión entre las economías emergentes y en desarrollo. Para este grupo de países, la expansión promedio se moderará del 4,3% en 2024 al 4,2% en 2025, y al 4,0% en 2026