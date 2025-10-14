14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

14 de octubre: Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

Cada 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

14 de octubre: Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

14 de octubre: Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, una fecha destinada a generar conciencia sobre la importancia de convertirse en donante y así salvar o mejorar la calidad de vida de otras personas.

Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes (2)
Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes: por qué se celebra hoy, 14 de octubre

La efeméride busca promover la reflexión y el compromiso social en torno a la donación voluntaria, un acto solidario que puede marcar la diferencia para miles de personas que esperan un trasplante.

Lee además
13 de octubre: a 15 años del rescate de los 33 mineros chilenos
Efemérides

13 de octubre: a 15 años del rescate de los 33 mineros chilenos
13 de octubre: por qué se recuerda el Día Mundial de la Trombosis
Efemérides

13 de octubre: por qué se recuerda el Día Mundial de la Trombosis

La jornada recuerda el gesto altruista de aquellas personas que, en vida, deciden donar sus órganos tras la muerte, permitiendo que otros accedan a una segunda oportunidad. Además, busca informar sobre el proceso de donación y derribar mitos que aún persisten.

Para que una persona fallecida pueda convertirse en donante, el deceso debe ocurrir en una Unidad de Cuidados Intensivos, donde los profesionales puedan garantizar la correcta preservación de los órganos y realizar las pruebas necesarias para evaluar su viabilidad. En última instancia, es el equipo médico especializado quien determina si el fallecido puede ser considerado donante y qué órganos o tejidos pueden utilizarse.

Cuáles son los requisitos para ser donante

En Argentina, toda persona mayor de 18 años y en buen estado físico y mental puede manifestar su voluntad de donar órganos y tejidos. Aunque cada caso es particular, se recomienda conversar previamente la decisión con familiares y, en situaciones médicas delicadas, con el equipo de salud.

Según la legislación vigente, toda persona es considerada donante salvo que haya expresado lo contrario en vida. Sin embargo, registrar formalmente la voluntad facilita el proceso y evita dudas.

Estas son las formas disponibles para dejar constancia:

  • A través de la app Mi Argentina: Ingresando a la sección "Salud" y completando el formulario "Manifestar mi voluntad de donar".
  • Presencialmente: En el momento de tramitar el DNI, o en las oficinas del INCUCAI y los Organismos Jurisdiccionales de Ablación e Implante de todo el país.
  • Por correo postal: Enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal de Correo Argentino con nombre, apellido, DNI y domicilio. / Fuente: ámbito y Argentina.gob.ar

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 14 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

¿Por qué se celebra el Día del Psicólogo en Argentina el 13 de octubre?

Banco Nación ayuda a tu bolsillo: promociones en jugueterías que son irresistibles

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: origen y significado del 12 de octubre

El emblema de La Paz y la provincia: el Arco del Desaguadero celebra 89 años

¿Por qué se recuerda el Día del Dulce de Leche el 11 de octubre?

Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos

10 de octubre: por qué se celebra el Día Nacional de la Danza

LO QUE SE LEE AHORA
Turismo en Mendoza: el nuevo perfil de los viajantes que eligen a la provincia para descansar.
Balance positivo

Turismo en Mendoza: el nuevo perfil de los viajantes que eligen a la provincia para descansar

Las Más Leídas

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026.
Costos del servicio

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Sismo en Mendoza lunes 13 de octubre 
Se movió el piso

Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

Te Puede Interesar

Aprueban cambios en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento.
Requisitos

Obra pública: Cornejo ajustó detalles en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento

Por Cecilia Zabala
Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina
DESDE WASHINGTON

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Por Sitio Andino Economía
Guillermo Agustín Armendariz, condenado por el homicidio de su padre en Guaymallén. 
juicio abreviado

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Por Pablo Segura