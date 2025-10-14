14 de octubre: Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

Cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes , una fecha destinada a generar conciencia sobre la importancia de convertirse en donante y así salvar o mejorar la calidad de vida de otras personas .

La efeméride busca promover la reflexión y el compromiso social en torno a la donación voluntaria, un acto solidario que puede marcar la diferencia para miles de personas que esperan un trasplante.

Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

La jornada recuerda el gesto altruista de aquellas personas que, en vida, deciden donar sus órganos tras la muerte, permitiendo que otros accedan a una segunda oportunidad. Además, busca informar sobre el proceso de donación y derribar mitos que aún persisten.

Para que una persona fallecida pueda convertirse en donante, el deceso debe ocurrir en una Unidad de Cuidados Intensivos , donde los profesionales puedan garantizar la correcta preservación de los órganos y realizar las pruebas necesarias para evaluar su viabilidad. En última instancia, es el equipo médico especializado quien determina si el fallecido puede ser considerado donante y qué órganos o tejidos pueden utilizarse.

Cuáles son los requisitos para ser donante

En Argentina, toda persona mayor de 18 años y en buen estado físico y mental puede manifestar su voluntad de donar órganos y tejidos. Aunque cada caso es particular, se recomienda conversar previamente la decisión con familiares y, en situaciones médicas delicadas, con el equipo de salud.

Según la legislación vigente, toda persona es considerada donante salvo que haya expresado lo contrario en vida. Sin embargo, registrar formalmente la voluntad facilita el proceso y evita dudas.

Estas son las formas disponibles para dejar constancia:

A través de la app Mi Argentina : Ingresando a la sección "Salud" y completando el formulario "Manifestar mi voluntad de donar".

: Ingresando a la sección "Salud" y completando el formulario "Manifestar mi voluntad de donar". Presencialmente : En el momento de tramitar el DNI, o en las oficinas del INCUCAI y los Organismos Jurisdiccionales de Ablación e Implante de todo el país.

: En el momento de tramitar el DNI, o en las oficinas del INCUCAI y los Organismos Jurisdiccionales de Ablación e Implante de todo el país. Por correo postal: Enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal de Correo Argentino con nombre, apellido, DNI y domicilio. / Fuente: ámbito y Argentina.gob.ar

