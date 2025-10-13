13 de octubre de 2025
{}
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

La oferta de alquileres muestra cambios y la demanda redefine las preferencias. Cómo evoluciona el mercado de vivienda en Mendoza durante octubre.

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Los alquileres de vivienda siguen siendo una necesidad clave para miles de personas y familias que buscan una casa o departamento que se ajuste a sus expectativas. En este contexto, un nuevo informe de Inmodata Mendoza revela cómo evoluciona el mercado inmobiliario durante octubre.

Una de las principales tendencias —que marca una diferencia respecto de los meses anteriores— es la baja en la oferta de casas, mientras que se acentúa la disponibilidad de departamentos en alquiler. A continuación, un repaso por las zonas más demandadas y los precios promedio en cada una.

alquiler, alquileres, departamentos, alquilar, vivienda
En octubre, bajó la oferta de casas y aumentó la de departamentos.

Las zonas con más oferta de alquiler en Mendoza

De acuerdo con el informe de Inmodata, “nunca hubo tanta oferta de departamentos en alquiler: 1.374 unidades”. Esta cifra representa un incremento del 2% en la disponibilidad de este tipo de viviendas. En contraste, la oferta de casas cayó un 6%.

En cuanto a las zonas con mayor demanda de alquiler, Ciudad encabezó el listado con un 44,5%, seguida por Godoy Cruz (21,4%) y Guaymallén (17,7%). Más atrás se ubicaron Luján de Cuyo (6,1%) y Las Heras (5,5%).

En el caso de las casas, la distribución fue más equilibrada: Luján de Cuyo (23,9%), Ciudad (21,1%), Godoy Cruz (18,2%), Guaymallén (17,9%), y tanto Las Heras como Maipú con el mismo porcentaje, 9,5%.

Cuánto cuesta alquilar un departamento en Mendoza

El estudio también detalla los precios promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera, que se ubican de la siguiente manera:

  • Ciudad: $580.000
  • Godoy Cruz: $550.000
  • Guaymallén: $530.000
  • Luján de Cuyo: $520.000
  • Maipú: $510.000
  • Las Heras: $470.000

Estos valores reflejan una brecha de casi $110.000 entre la zona más cara y la más económica del Gran Mendoza, lo que permite cierta flexibilidad a la hora de buscar opciones.

Departamentos “pet friendly”: una leve mejora

La posibilidad de alquilar una vivienda que acepte mascotas continúa siendo limitada, aunque muestra una ligera recuperación. Según el informe, sólo el 15% de los departamentos publicados permiten animales (206 sobre un total de 1.580).

image
Sólo un 15% de los departamentos en alquiler aceptan mascotas

Si bien se trata de un aumento respecto de agosto —cuando el porcentaje era del 13,6%—, desde Inmodata destacaron que “nunca se habían superado las 200 unidades”, lo que marca un avance gradual hacia políticas más flexibles por parte de las inmobiliarias.

Semáforo del mercado: señales mixtas

El informe incluye además un “semáforo inmobiliario” que sintetiza el comportamiento del mercado:

  • En verde (positivo): Capital se posiciona como la zona con mayor baja de oferta de casas en alquiler (-30%), impulsada por una fuerte demanda. También se registró un récord de oferta de departamentos, lo que amplía las opciones disponibles para los inquilinos.
  • En amarillo (precaución): se advierte que el aumento sostenido de propiedades en venta podría generar sobreprecios o saturación del mercado. A esto se suma una actitud más cautelosa de los compradores, influida por el contexto electoral y la incertidumbre económica.
  • En rojo (alerta): la demanda de locales comerciales en alquiler sigue siendo baja, mientras que el aumento de expensas y de las tasas hipotecarias impacta de forma directa en el poder de compra y en las decisiones de inversión.
