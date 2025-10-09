9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de octubre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 9 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de octubre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de octubre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Las Heras

  • – Entre calles Reverendo Llorens, Boulogne Sur Mer, Padre Llorens y adyacencias. En calle Jauretche, entre Padre Llorens y Gagliardi. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Almirante Brown, entre Medrano y Álzaga. En barrio Las Candelas y en loteos Olinda, Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 14.45 h.

  • – En calle Guardia Vieja, entre Telva Barrera y Roque Sáenz Peña. En barrio Bodega Vistalba y en loteo Muñoz. En calle Pincolini, hacia el este de Roque Sáenz Peña y adyacencias; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Chile, Puerto deseado, Evans, Viedma y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Pueyrredón, entre Los Ciruelos y San Martín. En calle Álzaga, entre Moyano y Pueyrredón. Entre calles Luis Danti, Rizzo, Los Liquidámbar y Pueyrredón. En loteo Augusto Tenelli, en el barrio Residencial Norte, frente a bodega El Abuelo y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 11.00 a 15.00 h.

Embed

Maipú

  • – En calle Rivadavia, entre calles N°2 y Las Margaritas, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h

Lavalle

  • – En calle Los Vascos, entre Colón y Lombardi, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre barrio Sol y Nieve y calle Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En la intersección de calle Avellaneda y Ruta Nacional N°40 y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Muzaber, entre Florida y Aguirre. En calle Aguirre, hacia el oeste de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Mitre, Pasteur, Tirasso y España. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Santa Teresa, Las Arabias, Chalet Sin Techo y callejón Mora; Rama Caída. De 15.15 a 19.15 h.

  • – Entre calles Los Carolinos, La Primavera, Atuel y La Correina; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles 20 de Junio, Castillo, Juan Suter y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.45 a 12.45 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas. En los parajes El Chacay y La Junta. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa luz corte.png
Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de septiembre

Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su "obra convincente y visionaria"

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 9 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense
Geopolitíca y economía

Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense

Por Marcelo López Álvarez
Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su obra convincente y visionaria
Distinción

Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su "obra convincente y visionaria"

Por Sitio Andino Sociedad