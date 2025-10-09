Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este jueves 9 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En la intersección de calle Avellaneda y Ruta Nacional N°40 y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre barrio Sol y Nieve y calle Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Rivadavia, entre calles N°2 y Las Margaritas, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h

Mantenimiento Programado #EDEMSA Jueves 09 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/O2aAQ6rAox

– En calle Pueyrredón, entre Los Ciruelos y San Martín. En calle Álzaga, entre Moyano y Pueyrredón. Entre calles Luis Danti, Rizzo, Los Liquidámbar y Pueyrredón. En loteo Augusto Tenelli, en el barrio Residencial Norte, frente a bodega El Abuelo y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 11.00 a 15.00 h.

– En calle Guardia Vieja, entre Telva Barrera y Roque Sáenz Peña. En barrio Bodega Vistalba y en loteo Muñoz. En calle Pincolini, hacia el este de Roque Sáenz Peña y adyacencias; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Almirante Brown, entre Medrano y Álzaga. En barrio Las Candelas y en loteos Olinda, Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 14.45 h.

– Entre calles Reverendo Llorens, Boulogne Sur Mer, Padre Llorens y adyacencias. En calle Jauretche, entre Padre Llorens y Gagliardi. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles 20 de Junio, Castillo, Juan Suter y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Los Carolinos, La Primavera, Atuel y La Correina; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Santa Teresa, Las Arabias, Chalet Sin Techo y callejón Mora; Rama Caída. De 15.15 a 19.15 h.

– En calle Muzaber, entre Florida y Aguirre. En calle Aguirre, hacia el oeste de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

– En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas. En los parajes El Chacay y La Junta. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa luz corte.png Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.