3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de octubre.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 3 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de octubre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de octubre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Las Heras

  • – Entre calles Río Salado, Boulogne Sur Mer, Río Diamante y Tandil. Entre calles Río Tunuyán, El Trapiche, Huarpes, Tandil y zonas aledañas; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Aráoz, entre Acceso Sur y Terrada, y adyacencias; Mayor Drumond. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

  • – En la intersección de calles Rodríguez y El Carmen y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

  • – En calle Iriarte, hacia el este de Ghilardi. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En calle Ghilardi, entre Galmarini e Independencia. En Independencia, entre Ghilardi y Arequipa Suárez. En el barrio Firpo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°154, entre calles El Monte y El Pasatiempo; Colonia Española. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle Sarmiento, entre Bentos y El Toledano. En el barrio Alto Paredes; Las Paredes. De 15.00 a 18.00 h.

  • – En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre la Ruta Nacional N°146 y calles San Francisco, Monzón y El Monte; Cuadro Bombal. De 8.45 a 12.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 24 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de septiembre

Por qué se celebra hoy, 3 de octubre, el Día del Odontólogo en Argentina

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 3 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 3 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de octubre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de octubre

Las Más Leídas

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia
la agresora está aprehendida

Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Grave accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén. 
se salvó de milagro

Conductor alcoholizado volcó en el Acceso Este de Guaymallén

Te Puede Interesar

Correa Llano dijo que el sur mendocino pidió la presencia de Milei en San Rafael
Visita a San Rafael

Milei en tierras peronistas: Correa Llano aclaró que el sur mendocino pidió su presencia

Por Sofía Pons
Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata.
Siniestro

Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata

Por Sitio Andino Policiales
José Luis Esper acusó al kirchnerismo de hacer una campaña sucia. 
envuelto en una polémica

José Luis Espert confirmó el vínculo con Machado y el cobro de U$S200.000 pero negó que haya sido por la campaña

Por Sitio Andino Política