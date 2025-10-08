8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

Un ejemplar de águila harpía fue visto en la selva misionera. El hallazgo de este animal sorprende a los expertos y renueva la esperanza por esta especie de ave.

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

 Por Analía Martín

La reciente reaparición de una de las aves más majestuosas y temidas de Sudamérica ha generado emoción entre los investigadores argentinos. Se trata del águila harpía, una especie considerada desaparecida de los cielos nacionales desde hace más de dos décadas, y cuya presencia vuelve a poner el foco en la conservación del ecosistema selvático misionero.

El hallazgo que sorprendió a los investigadores

El impresionante avistamiento fue protagonizado por los investigadores Manuel Encabo y Sergio Moya, quienes lograron capturar la imagen de un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva de Misiones. El hallazgo no fue fruto del azar, sino el resultado de más de 20 años de trabajo de campo en búsqueda de esta enigmática especie.

Lee además
como la neurodivergencia impacta en la pareja y que hacer para mantener el vinculo
Conflictos silenciosos

Cómo la neurodivergencia impacta en la pareja y qué hacer para mantener el vínculo
Progenitores adolescentes: qué dice el Código Civil sobre su rol y responsabilidad video
Espacio FUNDAR

Progenitores adolescentes: qué dice el Código Civil sobre su rol y responsabilidad

Los científicos utilizaron cámaras de largo alcance y equipos de grabación de sonidos para localizarla, en un entorno de más de 240.000 hectáreas de selva densa. Este descubrimiento marca un precedente histórico en la investigación de fauna en la región, ya que se trata del primer registro confirmado del ave en territorio argentino en más de 20 años.

ágila harpía de cerca
Ejemplar del ave águila harpía

Ejemplar del ave águila harpía

El regreso del águila harpía: un símbolo de esperanza

La presencia de esta poderosa rapaz representa un indicador de la salud ambiental del ecosistema. Considerada una de las aves más grandes y fuertes del planeta, el águila harpía puede alcanzar hasta un metro de altura y extender sus alas más de dos metros. Su dieta se basa principalmente en mamíferos como monos, perezosos y coatíes.

Los especialistas destacan que su reaparición demuestra que todavía existen hábitats aptos para su supervivencia, aunque advierten que su futuro sigue en riesgo. La deforestación y la fragmentación del bosque atlántico son sus principales amenazas, junto con la caza furtiva.

Las amenazas que enfrenta esta especie de aves

La águila harpía (Harpia harpyja) es una de las especies más emblemáticas del continente americano, pero también una de las más amenazadas. Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas por tres causas principales:

  • Pérdida de hábitat: la expansión agrícola y forestal reduce los bosques donde anida.
  • Caza ilegal: en algunas zonas se la persigue injustamente por considerarla un peligro para animales domésticos.
  • Baja reproducción: solo cría una vez cada dos o tres años, lo que ralentiza la recuperación de la especie.

Los investigadores insisten en que su conservación depende del cuidado integral de los bosques tropicales, vitales no sólo para esta ave sino también para cientos de especies que comparten su entorno.

ágil harpía de cuerpo entero
La reaparición del ave ágila harpía es un símbolo esperanzador

La reaparición del ave ágila harpía es un símbolo esperanzador

Un nuevo capítulo para la biodiversidad argentina

El hallazgo del águila harpía en Misiones abre una nueva etapa en los esfuerzos de conservación de aves en peligro en Argentina. Organizaciones como la Fundación Caburé y el Conicet ya trabajan en estrategias para monitorear y proteger su hábitat.

“Verla nuevamente en libertad es una señal de que aún hay esperanza”, señalaron los especialistas. El regreso del águila harpía no sólo conmueve al mundo científico, sino que también invita a reflexionar sobre la urgencia de preservar los últimos refugios naturales del país./Cronista.

Temas
Seguí leyendo

"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia

Line up confirmado: los artistas imperdibles de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

El sueño europeo a la vuelta de la esquina: los destinos preferidos de los mendocinos en España

Sequía en la provincia: Irrigación advierte que el río Mendoza tendrá niveles críticos de agua en 2026

Qué pasa el 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Dislexia en Mendoza, la lucha por diagnosticar y acompañar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

El accidente vial ocurrió en Roca y Hernández de Las Heras. 
un auto terminó en la vereda

Grave accidente vial en Las Heras: una mujer herida

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Política
La cámara baja aprobó y giró al Senado otro proyecto incómodo para el oficialismo video
Cámara Baja

El Congreso limita el uso de DNU y Milei lo padece: cómo votaron los diputados mendocinos

Por Facundo La Rosa
Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud.  
Tristeza absoluta

A los 69 años murió el entrenador de Boca Juniors e ícono del fútbol argentino Miguel Ángel Russo

Por Sitio Andino Deportes