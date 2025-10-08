Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

La reciente reaparición de una de las aves más majestuosas y temidas de Sudamérica ha generado emoción entre los investigadores argentinos. Se trata del águila harpía , una especie considerada desaparecida de los cielos nacionales desde hace más de dos décadas, y cuya presencia vuelve a poner el foco en la conservación del ecosistema selvático misionero.

El impresionante avistamiento fue protagonizado por los investigadores Manuel Encabo y Sergio Moya , quienes lograron capturar la imagen de un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva de Misiones. El hallazgo no fue fruto del azar, sino el resultado de más de 20 años de trabajo de campo en búsqueda de esta enigmática especie.

Los científicos utilizaron cámaras de largo alcance y equipos de grabación de sonidos para localizarla, en un entorno de más de 240.000 hectáreas de selva densa . Este descubrimiento marca un precedente histórico en la investigación de fauna en la región, ya que se trata del primer registro confirmado del ave en territorio argentino en más de 20 años .

La presencia de esta poderosa rapaz representa un indicador de la salud ambiental del ecosistema . Considerada una de las aves más grandes y fuertes del planeta, el águila harpía puede alcanzar hasta un metro de altura y extender sus alas más de dos metros. Su dieta se basa principalmente en mamíferos como monos, perezosos y coatíes.

Los especialistas destacan que su reaparición demuestra que todavía existen hábitats aptos para su supervivencia, aunque advierten que su futuro sigue en riesgo. La deforestación y la fragmentación del bosque atlántico son sus principales amenazas, junto con la caza furtiva.

Las amenazas que enfrenta esta especie de aves

La águila harpía (Harpia harpyja) es una de las especies más emblemáticas del continente americano, pero también una de las más amenazadas. Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas por tres causas principales:

Pérdida de hábitat: la expansión agrícola y forestal reduce los bosques donde anida.

la expansión agrícola y forestal reduce los bosques donde anida. Caza ilegal: en algunas zonas se la persigue injustamente por considerarla un peligro para animales domésticos.

en algunas zonas se la persigue injustamente por considerarla un peligro para animales domésticos. Baja reproducción: solo cría una vez cada dos o tres años, lo que ralentiza la recuperación de la especie.

Los investigadores insisten en que su conservación depende del cuidado integral de los bosques tropicales, vitales no sólo para esta ave sino también para cientos de especies que comparten su entorno.

ágil harpía de cuerpo entero La reaparición del ave ágila harpía es un símbolo esperanzador

Un nuevo capítulo para la biodiversidad argentina

El hallazgo del águila harpía en Misiones abre una nueva etapa en los esfuerzos de conservación de aves en peligro en Argentina. Organizaciones como la Fundación Caburé y el Conicet ya trabajan en estrategias para monitorear y proteger su hábitat.

“Verla nuevamente en libertad es una señal de que aún hay esperanza”, señalaron los especialistas. El regreso del águila harpía no sólo conmueve al mundo científico, sino que también invita a reflexionar sobre la urgencia de preservar los últimos refugios naturales del país./Cronista.