9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Preocupante

Violencia entre alumnos de Mendoza: un adolescente quedó internado por fuertes lesiones

Frente a los hechos, autoridades de la DGE y de la UNCuyo se reúnieron de urgencia para coordinar acciones y frenar la ola de violencia.

Violencia entre alumnos de Mendoza: un adolescente en terapia intensiva. Imagen ilustrativa

Violencia entre alumnos de Mendoza: un adolescente en terapia intensiva. Imagen ilustrativa

 Por Natalia Mantineo

La violencia en las escuelas mendocinas trascendió los límites y se convirtió en una agresión física de extrema gravedad. En las últimas horas, se produjo un brutal enfrentamiento entre alumnos de la escuela Martín Zapata (UNCuyo), y del colegio Adolfo Pérez Esquivel (DGE).

El hecho dejó a varios estudiantes lesionados. En un principio, uno de ellos fue alojado en la Terapia Intensiva del hospital Español, pero este jueves, tras presentar una mejoría, fue derivado a una sala común.

Lee además
La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear
El fiscal analizará si acepta la propuesta o avanza hacia un juicio oral
Giro judicial

La defensa de Julieta Silva pide el sobreseimiento y buscan cerrar la causa con un juicio abreviado

La situación forzó una reacción inmediata y sin precedentes entre las máximas autoridades educativas de la provincia que se reunieron para coordinar acciones conjuntas y frenar la ola de violencia.

Cumbre urgente en Casa de Gobierno

En un intento por coordinar una respuesta unificada y contundente, la Jefa de Gabinete, Daniela García, la directora de Educación Secundaria de la DGE, Cecilia Páez, la directora General de Educación Secundaria, María Ana Barrozo, y el secretario Académico del Rectorado de la UNCuyo, Julio Aguirre, convocaron a una reunión de urgencia.

El encuentro, se realizará este jueves en la sala de reuniones del Ministerio de Educación en Casa de Gobierno y tiene como objetivo principal brindar detalles de las acciones conjuntas que se implementarán para abordar los hechos de violencia y garantizar la seguridad de los estudiantes tanto dentro como fuera de las instituciones.

La participación de funcionarios de la DGE y el Rectorado subraya la complejidad de la situación, al involucrar a establecimientos de órbita provincial y universitaria.

Proyecto integral violencia de genero - Daniela Garcia - 374820
Daniela García, jefa de Gabinete.

Daniela García, jefa de Gabinete.

La violencia interescolar y las medidas de la DGE

El episodio se produce en un momento en que la Dirección General de Escuelas ya había anunciado un paquete de medidas para combatir el acoso y la violencia escolar.

escuela, colegio martin zapata
La violencia entre alumnos de la escuela Martín Zapata y Adolfo Esquivel preocupa a las autoridades.

La violencia entre alumnos de la escuela Martín Zapata y Adolfo Esquivel preocupa a las autoridades.

  • Protocolo Anti-Bullying de Aplicación Obligatoria:

Recientemente, la DGE puso en vigencia un Protocolo Integral contra el Bullying, que establece un camino de acción obligatorio para todas las escuelas (públicas y privadas). Este protocolo organiza el abordaje en tres fases ( Provención, Intervención y Posvención) y exige la documentación exhaustiva de cada caso, la intervención profesional y la comunicación con las familias por separado.

  • Proyecto de ley de multas a padres

La medida más polémica es el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca modificar el Código de Contravenciones para sancionar a los padres que no intervengan en la corrección de las conductas violentas de sus hijos.

Esta iniciativa prevé multas de hasta $2.100.000 o hasta 50 días de trabajo comunitario, y va de la mano con la implementación de talleres de parentalidad. Las autoridades buscan sentar un precedente sobre la corresponsabilidad familiar, señalando que la escuela no puede enfrentar sola la problemática de la violencia.

Mientras los padres de la Escuela Martín Zapata reclaman por la seguridad de sus hijos y la comunidad educativa espera definiciones, la cumbre en Casa de Gobierno determinará el camino a seguir para intentar poner freno a la creciente ola de violencia que hoy tiene a un joven luchando por su vida.

Temas
Seguí leyendo

Discriminación y violencia física sufrió un actor argentino de parte de la policía

Cómo abordar la violencia sexual y qué herramientas existen para afrontarla

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre?

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Violencia en el básquet amateur: un jugador golpeó y pisó la cabeza de su rival en plena cancha

Para Rodolfo Montero, aún queda mucho por reforzar en materia de salud mental

Asambleas de pilotos afectará vuelos de Aerolíneas Argentinas en la tarde de este jueves

Las señales que indican que tu cabello necesita un corte urgente

LO QUE SE LEE AHORA
Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Por Cecilia Zabala
La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.
Almuerzo de las fuerzas vivas

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Por Cecilia Zabala
Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.
San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Por Celeste Funes