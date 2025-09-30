30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de septiembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de septiembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 30 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – En calle Berdasco, en las inmediaciones del Acceso N°3; Asentamiento Favaloro. De 10.15 a 14.15 h

Las Heras

  • – En calle Dr. Moreno, entre República de Siria y Rawson. Entre calles Juan A. Maza, Agustín Álvarez, Río Negro y Dr. Moreno. En calle Pueyrredón y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En la intersección de calles Pueyrredón, Benito de San Martín, Colector Sosa y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Patricias, Mariano Moreno, Sáenz Peña, Evans y zonas aledañas. De 9.00 a 11.30 h.

  • – En calle Terrada, hacia el norte de Olavarría. En el barrio Unión y Patria. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Pedrolini, Pueyrredón, Torrontegui, Corvalán y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En callejón Dumit; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Videla Castillo. En la etapa III del barrio Recodo; Russell. De 15.00 a 17.00 h.

  • – En calle 25 de Mayo. En la etapa II del barrio Recodo; Russell. De 17.30 a 20.00 h.

  • – En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Tropero Sosa y Videla Castillo. Entre calles Palma, Corrientes, 25 de Mayo, Maza y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Aura, El Álamo, El Bajo y Ruta N°7. En el barrio Coop. Fray Luis Beltrán; Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.

Lavalle

  • – En calle Dorrego, entre J. M. de la Reta y Roque Sáenz Peña, y adyacencias; Las Violetas. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 10.00 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En la intersección de calles La Puntilla, El Álamo y Guiñazú y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En calle El Milagro, entre El Retiro y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle N°6, entre calle N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Constitución, entre Quiroga y Ejército de Los Andes. En el barrio Ciudad Centro. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Montecaseros, Buchardo, Vicente López y Planes y Casnati. De 15.00 a 18.00 h.

  • – Entre calles Lara, Lazo, Veras Arena y El Clavel; Colonia Elena. De 13.30 a 17.30 h.

  • – En calle La Lonja, entre Cubillo y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Por los cortes de luz, Edemsa brinda una serie de recomendaciones.

Por los cortes de luz, Edemsa brinda una serie de recomendaciones.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

