5 de abril de 2026
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Sitio Andino
Ruta Nacional 40

Murió la mujer atropellada en Ruta 40 y analizan si fue un hecho intencional

El siniestro ocurrido el jueves en la zona de Azcuénaga terminó con la muerte de una mujer de 30 años este viernes. Aún se investigan las circunstancias del hecho.

Tragedia en Ruta 40: el accidente en Azcuénaga dejó una víctima fatal
Tragedia en Ruta 40: el accidente en Azcuénaga dejó una víctima fatal Foto: Archivo
Por Sitio Andino Policiales

Luego de ser embestida por un camión en la Ruta Nacional 40, una mujer de 30 años murió este viernes, según informó el Hospital Central. Mientras tanto, las autoridades policiales intentan determinar las circunstancias previas al hecho y establecer si se trató de un accidente vial o de un posible suicidio.

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Si bien se constató que el conductor no circulaba bajo los efectos del alcohol, los investigadores buscan determinar si se trató de un accidente o de un hecho intencional. Según testigos, Méndez habría cruzado la calzada a la altura de Azcuénaga y, de manera repentina, regresó sobre sus pasos, momento en el que fue atropellada por el vehículo que circulaba en dirección norte.

Como consecuencia del impacto, registrado alrededor de las 8.20, la mujer sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con pérdida de conocimiento sin recuperación. Fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permaneció con pronóstico reservado y asistencia mecánica hasta su fallecimiento.

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