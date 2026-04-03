Murió la mujer atropellada en Ruta 40 y analizan si fue un hecho intencional

Tragedia en Ruta 40: el accidente en Azcuénaga dejó una víctima fatal Foto: Archivo

Por Sitio Andino Policiales







Luego de ser embestida por un camión en la Ruta Nacional 40, una mujer de 30 años murió este viernes, según informó el Hospital Central. Mientras tanto, las autoridades policiales intentan determinar las circunstancias previas al hecho y establecer si se trató de un accidente vial o de un posible suicidio.

Novedades del accidente en Ruta 40: quién es la mujer fallecida Desde el Hospital Central confirmaron este viernes que Yesica Méndez (30) falleció a causa de las graves heridas sufridas en el accidente ocurrido durante la mañana del jueves, cuando cruzaba a pie la Ruta 40 y fue embestida por un camión.

Si bien se constató que el conductor no circulaba bajo los efectos del alcohol, los investigadores buscan determinar si se trató de un accidente o de un hecho intencional. Según testigos, Méndez habría cruzado la calzada a la altura de Azcuénaga y, de manera repentina, regresó sobre sus pasos, momento en el que fue atropellada por el vehículo que circulaba en dirección norte.

Como consecuencia del impacto, registrado alrededor de las 8.20, la mujer sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con pérdida de conocimiento sin recuperación. Fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permaneció con pronóstico reservado y asistencia mecánica hasta su fallecimiento.