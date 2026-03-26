Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 26 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este jueves 26 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 23 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 25 de marzo

– En la Ruta Provincial N°86, entre Ruta N°15 y calle Cochabamba; Ugarteche. De 15.00 a 19.00 h.

– En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Boedo y Malabia, y adyacencias; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.

– En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Juan Pablo II y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle El Chilcal, entre Costa Canal y Ruta Provincial N°24. En calle Vallet, hacia el norte de Chacón, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calle Tulumaya con Víctor Hugo y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.

– En calle Pescara, entre Los Baños y El Bajo. En calle Cervantes, entre Bombal y Ruta Provincial N°50, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

– En calle 9 de Julio, hacia el oeste de Arenales; La Palmera. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

– En calle San Pablo, frente a finca Zuccardi. En La Agrícola S.A.; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Jueves 26 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/y6qh4hFh7j — EDEMSA (@Edemsa) March 25, 2026

Tunuyán

– En calle Nueva, 700 metros hacia el norte de Lencinas. En Pircas S.R.L. y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 17.30 h.

– En calle Crespo, hacia el norte de La Argentina. En calle Sarmiento, hacia el norte de Crespo; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Ruta Provincial N°94. En barrio El Milagro; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida; Punta de Agua. De 8.30 a 14.30 h.

– Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Sarmiento, 20 de Junio, Julio A. Roca y Las Tortuguitas; El Toledano. De 9.00 a 12.00 h. h.

Malargüe

– En la Ruta Provincial N°190; Agua Escondida. De 8.30 a 14.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.