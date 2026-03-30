30 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 30 de marzo

El corte de luz afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 30 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 30 de marzo.

Prensa EDEMSA
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 30 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – En el callejón Pellegrini; Kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Samuel Villanueva, y adyacencias; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Arturo Funes, entre calle N°9 y Ruta Provincial N°15. En el barrio Tierra, Sol y Luna y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

  • – En calle Proyectada I173, entre callejones Paraná y Mirasso, y zonas aledañas; El Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En el callejón Gardella; Isla Grande. De 10.30 a 14.30 h.

Lavalle

  • – En calle Dorrego, hacia el norte de Montenegro. En calles Proyectadas V270, V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En calle Olazábal, entre Bombal Sur y Suipacha. En barrios Bombal, CEC, AMTE y Casado (o Raíces del Valle). De 14.30 a 16.30 h.
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San Carlos

  • – En calle Daniel Guevara, hacia el sur de Escuela Vieja. En YPF Sociedad Anónima; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Tirasso, Cary Hue, Larrea y Zapata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona, En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Manuel Belgrano, Pellegrini Sur, San Martín y Balbino Arizu; Villa Atuel. De 8.15 a 12.15 h.

  • – En Colonia Gelman, entre calle Las Chacras y Ruta Nacional N°146; Monte Comán. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Las Vírgenes, entre El Chañaral y Rawson; El Toledano. De 10.30 a 14.30 h.

  • – Entre calles Los Tres Puentes, Benavídez, Ruta Provincial N°200 y callejón Copado; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Juan XXIII, entre Pedro Vargas y Prolongación Los Filtros. De 15.00 a 19.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

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Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 13 de marzo.

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  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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