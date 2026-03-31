31 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 31 de marzo

El corte de luz afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 31 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 31 de marzo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 31 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Ciudad

  • – Entre calles Emilio Civit, Coronel Rodríguez, Martín Zapata y Martínez de Rozas. De 10.30 a 12.00 h.

  • – En la intersección de calles Agustín Álvarez con Granaderos y zonas aledañas. De 11.30 a 14.00 h.

  • – Entre calles Emilio Civit, Tiburcio Benegas, Arístides Villanueva y Martínez de Rozas. De 8.45 a 11.00 h.

Las Heras

  • – En la Ruta Nacional N°7, entre Avenida Guido y calle Los Álamos, y adyacencias; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) N°16 y áreas adyacentes; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Juan José Paso y Boedo. Entre calles Bardas Blancas, Malabia, La Pampa y Lateral Norte del Acceso Sur. Entre calles Magallanes, Francisco Pinzón, San Martín, Acceso Sur y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.
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Maipú

  • – En el Carril Gómez, entre calles Mayorga y Castro Barros, y adyacencias; Coquimbito. De 9.30 a 11.30 h.

Tunuyán

  • – En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92 Las Rosas; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Camping Aire de Montaña. En calle Mago Correa, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Pascual Suárez. En calles El Retiro y Los Luceros. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Castro, entre Ruta Nacional N°40 Vieja y Carril Casas Viejas; Chilecito. De 12.00 a 16.00 h.

San Rafael

  • – Entre la Ruta Nacional N°146, calles Lazo, Vera Arenas y Puente del Río Diamante; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 15.15 a 19.15 h.

  • – Entre calles Cubillos, Finca Quiroga, Perdíguez y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Emilio Civit, Puerto Argentino, Vélez Sarsfield y Francisco Cuartara. De 9.00 a 11.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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