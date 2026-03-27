Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 27 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este viernes 27 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 25 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 26 de marzo

– En calle Rivadavia, entre Perú y 25 de Mayo, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre la Lateral Sur del Acceso Este y calles Paso de los Patos, Adolfo Calle y Alem. De 9.45 a 13.45 h.

Las Heras

– En la Ruta Provincial N°52, hacia el este de Ruta Provincial N°39; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta N°7; Penitentes. De 11.30 a 15.30 h.

Luján de Cuyo

– En la Ruta Provincial N°16, hacia el sur de calle El Bajo, y adyacencias; El Carrilzal. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Mosconi, Islas Orcadas del Sur, Puerto Argentino y San Martín; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Vieytes, entre Emilio Civit y Palma. En el barrio Los Aromos y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Embed ⚠️ Mantenimiento Programado #Edemsa

Viernes 27 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/ocQSTZcnwX — EDEMSA (@Edemsa) March 26, 2026

Maipú

– Entre calles Alejandro Suárez, Pablo Pescara, Tropero Sosa, Palma, Maza y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de la escuela Palma. En el barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 10.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En calle La Consulta, entre La Argentina y Derqui. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Dante, 1.200 metros hacia el este de la Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

– En el Carril Nacional, entre calles Estrella y Agüero. De 14.30 a 18.30 h.

– En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Administración. En calle Administración, entre Guanda y Carril Calise Nacional. En calle Pellegrini, entre Ruta Nacional N°40 y Carril Calise Nacional. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En calle Rawson, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. En barrio TAC y en bodega La Abeja. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Coronel Campos, Balcarce, Venezuela y Deoclecio García. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Necochea, Pedro Vargas, Benielli y Olaguer Feliú. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte de luz electricidad Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.