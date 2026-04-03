Mendoza se llenó de turistas este finde largo: qué regiones registran mayor ocupación

El fin de semana extra largo que se celebra en todo el país —por el Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas y la Semana Santa — llegó con buenas noticias para Mendoza en materia turística . El nivel de ocupación promedio en el sector hotelero y de alojamientos alcanza el 82% , y se espera que en lo que resta de las “mini vacaciones” trepe hasta el 85% .

De este modo, entre 65 mil y 70 mil visitantes arribaron a la provincia en los últimos días . Con un gasto promedio diario estimado en $90.000 y una estadía media de tres días , el impacto económico del turismo oscilaría entre los $18 mil y los $20 mil millones , que quedarán en las arcas provinciales.

El motivo por el que Mendoza es uno de los destinos más elegidos de América Latina

La cifra es superior a la registrada en el último fin de semana XXL (por el 24 de marzo) , cuando la ocupación promedio fue del 68% . Además, superó las proyecciones previas del sector privado , que anticipaban un movimiento menor.

Mendoza, entre los cinco destinos turísticos más elegidos por los argentinos en Semana Santa.

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Turismo , Mendoza se ubica entre los cinco destinos más elegidos del país . Comparte ese ranking con la Ciudad de Buenos Aires, Tandil (provincia de Buenos Aires), Córdoba y Calingasta (San Juan).

Embed

En cuanto a la procedencia, la mayoría de los visitantes llegó desde otras provincias argentinas, varios de ellos bajo la modalidad de contingentes. En menor medida, se registró la llegada de turistas de Chile, Brasil y Uruguay —donde se celebra la “Semana del Turismo”—, además de otros países. También se destacó el movimiento de turismo interno, con mendocinos recorriendo distintos puntos de la provincia.

Mendoza alcanza el 85% de ocupación hotelera: los destinos más elegidos por los turistas

En la distribución por regiones, la zona de Alta Montaña y Cordillera volvió a liderar la demanda, con niveles de ocupación que superan el 90%. Con datos aún parciales, el ranking se presenta de la siguiente manera:

Alta Montaña (Potrerillos, Cacheuta, Uspallata): entre 90% y 95%

Área Metropolitana (Gran Mendoza): 86%

Valle de Uco: 75%

Zona Sur (San Rafael): 70%

Zona Este: 68%

San Rafael, turismo, Parque de los Niños 2026 San Rafael registra un 70 por ciento de ocupación, pero los números podrían mejorar al cierre del finde XXL. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

La diversa oferta cultural/turística de Mendoza durante el fin de semana largo

El fuerte movimiento turístico también se explica por una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y al aire libre que se desplega en toda la provincia durante Semana Santa.

Uno de los ejes centrales volvió a ser el tradicional ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino, que ofrece conciertos en bodegas, iglesias, espacios culturales y entornos naturales. Pero la propuesta se amplió con experiencias que combinan vino, gastronomía, historia y naturaleza.

Entre las actividades destacadas, se incluyó el circuito “Malvinas, huellas de Gloria”, con recorridos por sitios emblemáticos vinculados a excombatientes y homenajes en el Memorial del Parque Central.

vino, enoturismo, vitivinicultura, bodega visitas 2026 El enoturismo, otro de los atractivos para los viajantes que llegaron este finde XXL a Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

También hubo propuestas de enoturismo y bienestar, como días de campo en bodegas, degustaciones, caminatas guiadas y recorridos en bicicleta, además del tradicional Circuito de las 7 Iglesias, una de las opciones más elegidas en estas fechas.

La agenda se completa con ferias, espectáculos y eventos gastronómicos, entre los que se destaca la Feria Argentina del Alfajor, con participación de más de 60 marcas de todo el país, junto a shows en vivo, teatro y festivales en distintos puntos del territorio.

Además, se suman actividades de turismo aventura y naturaleza, como trekking en reservas, ascensos a cerros y recorridos guiados para todas las edades.