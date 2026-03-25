Malargüe cerró un fin de semana largo con ocupación sostenida y balance positivo

Turismo en Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Durante el reciente fin de semana largo, el departamento de Malargüe registró un importante movimiento turístico, reflejado en un sostenido porcentaje de ocupación hotelera que, de acuerdo a distintas fuentes, se ubicó entre valores moderados y altos, consolidando una tendencia positiva para el sector.

Desde la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe informaron a SITIO ANDINO que, sobre un relevamiento de 28 establecimientos registrados, la ocupación alcanzó un promedio cercano al 62%. En este sentido, destacaron que la mayoría de los visitantes arribaron desde grandes centros emisores como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el Gran Mendoza, lo que reafirma el posicionamiento del destino a nivel nacional.

Entre las propuestas más elegidas por los turistas se destacaron excursiones hacia La Payunia, Caverna de las Brujas y el tradicional circuito de Los Valles, que incluye Los Molles, Las Leñas y Valle Hermoso, todos atractivos clave de la oferta turística local.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 16.23.49 Senderismo de montaña en los alrededores de la ciudad de Malargüe. El sector privado de Malargüe se mostro optimista Por su parte, la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR) dio a conocer que su relevamiento arrojó un promedio general del 47% durante todo el fin de semana, al sumar las cuatro jornadas. Sin embargo, al analizar exclusivamente los días no laborables, principalmente domingo y lunes, la ocupación superó el 65%, lo que permitió calificar el balance como favorable. Además, subrayaron la presencia de turistas provenientes de Chile.

En la misma línea, desde la Dirección de Turismo local coincidieron con los datos aportados por el sector privado, señalando que los porcentajes se ubicaron entre el 65% y el 70%, especialmente en los días de mayor demanda. Finalmente, el movimiento turístico se vio potenciado hacia el cierre del fin de semana, lunes y martes, en parte gracias a la reapertura del Paso Pehuenche, que había permanecido cerrado por condiciones climáticas adversas hasta el domingo último. Esta situación favoreció el ingreso de visitantes y reforzó el flujo turístico en el departamento, que no venía siendo el mejor en esta temporada, marcada por el contexto económico nacional.