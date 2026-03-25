25 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

Malargüe cerró un fin de semana largo con ocupación sostenida y balance positivo

El promedio fue del 62%, con mayor actividad en días no laborables. Continúa el crecimiento del turismo de cercanía.

Turismo en Malargüe.

Turismo en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Durante el reciente fin de semana largo, el departamento de Malargüe registró un importante movimiento turístico, reflejado en un sostenido porcentaje de ocupación hotelera que, de acuerdo a distintas fuentes, se ubicó entre valores moderados y altos, consolidando una tendencia positiva para el sector.

Desde la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe informaron a SITIO ANDINO que, sobre un relevamiento de 28 establecimientos registrados, la ocupación alcanzó un promedio cercano al 62%. En este sentido, destacaron que la mayoría de los visitantes arribaron desde grandes centros emisores como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el Gran Mendoza, lo que reafirma el posicionamiento del destino a nivel nacional.

Lee además
Arriero sobre Paso Pehuenche. Al fondo Cerro Campanario. video

Paso Pehuenche, el secreto mejor guardado que hoy conquista a turistas de dos países
Lucía y Marco García en la cartelera del boxeo argentino. video

El malargüino Marco García sueña con un título mundial de boxeo

Entre las propuestas más elegidas por los turistas se destacaron excursiones hacia La Payunia, Caverna de las Brujas y el tradicional circuito de Los Valles, que incluye Los Molles, Las Leñas y Valle Hermoso, todos atractivos clave de la oferta turística local.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 16.23.49
Senderismo de montaña en los alrededores de la ciudad de Malargüe.

Senderismo de montaña en los alrededores de la ciudad de Malargüe.

El sector privado de Malargüe se mostro optimista

Por su parte, la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR) dio a conocer que su relevamiento arrojó un promedio general del 47% durante todo el fin de semana, al sumar las cuatro jornadas. Sin embargo, al analizar exclusivamente los días no laborables, principalmente domingo y lunes, la ocupación superó el 65%, lo que permitió calificar el balance como favorable. Además, subrayaron la presencia de turistas provenientes de Chile.

En la misma línea, desde la Dirección de Turismo local coincidieron con los datos aportados por el sector privado, señalando que los porcentajes se ubicaron entre el 65% y el 70%, especialmente en los días de mayor demanda.

Finalmente, el movimiento turístico se vio potenciado hacia el cierre del fin de semana, lunes y martes, en parte gracias a la reapertura del Paso Pehuenche, que había permanecido cerrado por condiciones climáticas adversas hasta el domingo último. Esta situación favoreció el ingreso de visitantes y reforzó el flujo turístico en el departamento, que no venía siendo el mejor en esta temporada, marcada por el contexto económico nacional.

Temas
Seguí leyendo

Nevó en Las Leñas y el otoño llegó con una postal soñada

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 23 de marzo

Mendoza celebra: Marco García campeón sudamericano y Lucía sigue invicta

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 22 de marzo

Una familia mendocina que hace ruido en el boxeo: esta noche van por un título y ya asoma una nueva promesa

Malargüe enamora en el fin de semana XL con sus maravillas naturales

Atención viajeros a Chile: reabrió el Paso Pehuenche, la alternativa en Mendoza al Cristo Redentor

Perdió el control, volcó en la ruta a Valle Hermoso y terminó hospitalizado

LO QUE SE LEE AHORA
Arriero sobre Paso Pehuenche. Al fondo Cerro Campanario. video

Paso Pehuenche, el secreto mejor guardado que hoy conquista a turistas de dos países

Las Más Leídas

El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

Robaron una fortuna en una casa de Maipú

Sismo en Mendoza con epicentro en San Rafael.

Tembló en Mendoza en el feriado nacional: donde fue el epicentro

Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz.

Volcó un camión en el Acceso Sur: hay demoras en el tránsito

Crisis de los productores en San Rafael. video

Impactante testimonio desde San Rafael: cosecha con su esposa para sobrevivir

Qué esperar del pago de abril de las Becas Progresar 2026

Todo lo que debés saber sobre el próximo pago de la Beca Progresar 2026