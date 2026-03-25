25 de marzo de 2026
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Paso Pehuenche

Paso Pehuenche, el secreto mejor guardado que hoy conquista a turistas de dos países

Naturaleza imponente, rutas escénicas y nuevas experiencias convierten a Paso Pehuenche en un imán para el turismo entre Argentina y Chile.

Arriero sobre Paso Pehuenche. Al fondo Cerro Campanario.

Arriero sobre Paso Pehuenche. Al fondo Cerro Campanario.

 Por Claudio Altamirano

Paso Pehuenche se consolida como un corredor turístico binacional clave en el centro-oeste argentino y chileno. A una década de su pavimentación, el paso diversifica la oferta y fortalece el flujo de visitantes entre el sur mendocino y la Región del Maule.

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Crecimiento de la oferta turística de Paso Pehuenche

A lo largo de la Ruta Nacional 145, del lado argentino, y la Ruta CH-115, en Chile, se observa un marcado crecimiento de emprendimientos vinculados al turismo, desde alojamientos y propuestas gastronómicas hasta servicios de guiado y actividades de aventura. Este fenómeno ha sido especialmente valorado por los prestadores locales, que ven en el paso una oportunidad concreta de desarrollo económico sostenido.

Cristian Alcalá, prestador turístico y docente del IES 9-018, destacó que las condiciones naturales, paisajísticas y de accesibilidad del corredor generan un escenario ideal para el turismo post pandemia. Hoy el visitante busca espacios abiertos, contacto con la naturaleza y experiencias auténticas, y el Paso Pehuenche reúne todas esas características, señaló.

En este contexto, toma fuerza el concepto de clúster de montaña, una red organizada que articula actores públicos y privados para potenciar la oferta turística del corredor andino. Este modelo integra hoteles, guías, emprendimientos gastronómicos, organismos estatales y comunidades locales, consolidando un circuito binacional que abarca desde los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, hasta distintos destinos de varias regiones chilenas.

Diversidad de Paso Pehuenche

La variedad de destinos es otro de los grandes atributos del Paso Pehuenche. En pocos kilómetros, el visitante puede acceder a actividades acuáticas, travesías de montaña, turismo termal o incluso esquí fuera de pista en invierno a ambos lados de la cordillera. En Chile, además, la cercanía con parques nacionales jerarquiza aún más la propuesta, posicionando al corredor como un destino internacional de alto valor.

Cristian Alcalá también subrayó las ventajas operativas del paso, como la amplitud de sus valles, que brindan mayor seguridad a los automovilistas, y la agilidad en los trámites aduaneros, factores que inciden directamente en su creciente elección para cruzar la cordillera.

En este escenario de crecimiento, este miércoles se desarrollará un importante encuentro en el Polo Tecnológico provincial, ubicado en el departamento de Godoy Cruz, donde autoridades provinciales de Mendoza y la Región del Maule, junto a intendentes, alcaldes y representantes del sector privado, analizarán nuevas estrategias para consolidar el desarrollo del Paso Pehuenche como eje productivo binacional.

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