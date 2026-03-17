El futuro del Paso Pehuenche se debatirá en el Gran Mendoza

La reunión del Comité de Integración del Paso Pehuenche se realizará en una semana en la capital mendocina. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Lisandro Jaeggi, confirmó que el encuentro fue convocado por el gobernador Alfredo Cornejo y reunirá a autoridades políticas, empresariales y representantes institucionales de Argentina y Chile para abordar el funcionamiento del corredor internacional.

El dirigente empresarial explicó que la convocatoria representa una oportunidad clave para trasladar el debate sobre el funcionamiento del corredor bioceánico al Gran Mendoza. Es un gran desafío y la oportunidad de llevar Paso Pehuenche al Gran Mendoza "donde podremos hacernos escuchar”, remarcó Jaeggi al referirse a la importancia del encuentro .

Según indicó, la reunión contará con la participación de las tres cámaras de comercio del Sur mendocino, junto a los intendentes de Malargüe, San Rafael y General Alvear, quienes también forman parte de la agenda de trabajo vinculada al desarrollo del corredor internacional.

Primera reunión en 2026 del Comité Paso Pehuenche

Lisandro Jaeggi destacó además el rol del Comité Paso Pehuenche como espacio de articulación entre distintos sectores, ya que en sus mesas de trabajo se analizan aspectos vinculados al tránsito internacional, el comercio bilateral, el turismo, la seguridad y las mejoras en la conectividad fronteriza.

En ese sentido, explicó que se trata de un ámbito donde confluyen diversas áreas y niveles de gobierno, lo que permite debatir temas transversales que impactan directamente en el funcionamiento del corredor bioceánico Paso Pehuenche, desde cuestiones políticas e institucionales hasta iniciativas vinculadas al desarrollo productivo y turístico.

Presencia de funcionarios y autoridades en el Comité Paso Pehuenche

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Malargüe también confirmó la presencia del gobernador Alfredo Cornejo en el encuentro, ya que es el anfitrión del comité, y señaló que se espera la participación del gobernador de la Región del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca, además de alcaldes chilenos, cámaras empresariales y representantes de distintos organismos vinculados a la integración fronteriza.

Por otra parte, Jaeggi puso especial énfasis en la necesidad de que participen autoridades nacionales argentinas. Recordó que en la reunión del Comité Paso Pehuenche realizada en Chile durante 2025 la presencia de funcionarios del Gobierno nacional fue escasa.

“Son ellos los que tienen que definir temas tan importantes como la infraestructura vial, migraciones y aduanas”, subrayó, al tiempo que expresó su expectativa de que exista voluntad política para avanzar en estos abordajes estratégicos para el desarrollo del Paso Pehuenche.