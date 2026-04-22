22 de abril de 2026
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Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 22 de abril

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 22 de abril.

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece habilitado al tránsito este miércoles 22 de abril.

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece habilitado al tránsito este miércoles 22 de abril.

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Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece habilitado al tránsito este miércoles 22 de abril, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos. Este camino es una opción importante para unir la región con la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

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Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8.00 a 19.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

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