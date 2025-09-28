29 de septiembre de 2025
Sitio Andino
conclusiones

Comité Paso Pehuenche: "Las metas se están cumpliendo"

El encuentro en Talca permitió retomar una agenda binacional, con compromisos de Chile y Mendoza para fortalecer el corredor bioceánico Paso Pehuenche.

Autoridades chilenas y argentinas en el Comité Paso Pehuenche (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

El XXIV Encuentro del Comité de Integración Paso Pehuenche fue calificado como un éxito por autoridades de Chile y Mendoza. La instancia, que volvió a celebrarse tras una década de ausencia, permitió recuperar un espacio de diálogo donde se fortalecen gestiones y consensos en torno a un mismo objetivo: consolidar este corredor bioceánico como motor de desarrollo.

El alcalde de San Clemente, Juan Rojas, uno de los impulsores históricos de la apertura del Paso Pehuenche desde los años ’90, destacó la unidad alcanzada en esta nueva edición. “La conclusión es que nos encuentra a todos unidos" para apuntalar esta ruta internacional, un vector para el crecimiento de dos regiones con enorme potencial económico para el Maule y el Sur de Mendoza, señaló tras el cierre del encuentro realizado en Talca.

Rojas subrayó el compromiso político en ambos lados de la cordillera, destacando la labor del gobernador de la Región del Maule, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, del mendocino Alfredo Cornejo, y de los intendentes Celso Jaque, Omar Félix y Alejandro Molero. “Somos capaces de trabajar juntos porque nos une la comunidad”, resumió el jefe comunal, quien este año también difundió el encuentro con visitas oficiales a la Argentina.

ALVAREZ SALAMANCA-JUAN ROJAS
El gobernador Álvarez Salamanca y el alcalde Juan Rojas.

Compromiso político para Paso Pehuenche

Por su parte, el gobernador de la Región del Maule Pedro Pablo Álvarez Salamanca se mostró “contento y emocionado” al recordar, a su hermano Javier, concejal de San Clemente recientemente fallecido, quien también participó de diversas gestiones en favor del paso internacional.

Sobre el Comité de Integración Paso Pehuenche, indicó que "era un paso importante que debíamos dar como región. Las metas se están cumpliendo, porque todavía tenemos grandes desafíos por delante en ambas naciones”, afirmó Álvarez Salamanca.

En representación de Mendoza, Celso Jaque valoró “la decisión política” del gobernador del Maule para reactivar el Comité de Integración. “Hoy hemos podido volver a poner una hoja de ruta sobre la cual trabajar”, aseguró, y adelantó que en diciembre se realizará un nuevo encuentro virtual con la participación de representantes de ambos países, unidos por el camino que conecta al Maule con el suroeste del departamento de Malargüe.

