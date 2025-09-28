28 de septiembre de 2025
Un amplio operativo policial en Mendoza terminó con cinco detenidos y el secuestro de armas

El operativo de la Policía de Mendoza tuvo lugar en Las Heras y Godoy Cruz. Un robo en una verdulería y tenencia de armas de fuego fueron los motivos.

Foto: Cristian Lozano
En distintos operativos de prevención en Mendoza, los efectivos de la Policía lograron la detención de cinco personas y secuestró armas de fuego durante patrullajes preventivos y operativos de control. Los procedimientos se realizaron en Las Heras y Godoy Cruz.

Dos hombres y una mujer detenidos en el operativo en Las Heras

El primer hecho ocurrió en la intersección de Lisandro Moyano y Matheu, en Las Heras. Personal de la Comisaría 36° identificó a tres personas en actitud sospechosa: dos hombres y una mujer.

Tras las verificaciones, se secuestró un revólver calibre 22 marca Tala, que estaba en la riñonera de R.A.M. (18). El arma presentaba la numeración de serie suprimida y tenía un cartucho colocado. El joven fue aprehendido por orden del Dr. Peñaranda, de la Oficina Fiscal N.° 2, mientras que sus dos acompañantes menores de edad fueron entregados a sus progenitores por disposición del ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario).

Minutos más tarde, en Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, efectivos de la Comisaría 48° detuvieron a L.N.M. (21), señalado tras un llamado al 911 por un robo en una verdulería. El sospechoso fue sorprendido con una balanza robada del local y un revólver calibre 32 largo con una munición colocada. El dueño del comercio constató daños en la reja de ingreso y recuperó el elemento sustraído. La Oficina Fiscal N.° 1 de Las Heras dispuso su detención y el secuestro del arma.

En otro operativo realizado en Panquehua, personal que patrullaba la zona detectó un vehículo GMC Chevette con dos ocupantes en calle San Martín. Durante la identificación, la mujer de 31 años que viajaba como acompañante, arrojó por la ventanilla una pistola sin marca ni numeración. En la requisa posterior, se le incautaron seis municiones calibre 9 mm. Tanto la mujer como su acompañante, de 28 años, fueron detenidos, y se procedió al secuestro del arma, las municiones y el vehículo, por disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

Los detalles del operativo en Godoy Cruz

Finalmente, en Godoy Cruz, un llamado al 911 alertó sobre un hombre armado en la intersección de Luis Braile y Félix Arias. Agentes de la Comisaría 7° lograron detener a G.J.V. (31), quien llevaba un bolso tipo morral con un revólver calibre 32 con un cartucho colocado y otro suelto. La fiscal de turno, Dra. Oliveri, ordenó el secuestro del arma y la aprehensión del sospechoso.

Con estos procedimientos, la Policía de Mendoza sacó de circulación cuatro armas de fuego y puso a disposición de la Justicia a cinco personas señaladas en distintos hechos ocurridos en el Gran Mendoza.

