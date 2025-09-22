La Policía de Mendoza detuvo a un joven con pedido de captura y aprehendió a siete personas más

El joven de 21 años fue trasladado al Polo Judicial. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Un joven de 21 años con pedido de captura por robo agravado fue detenido en Tupungato por la Policía de Mendoza. El procedimiento se dio durante tareas preventivas realizadas por los efectivos policiales en los festejos por el Día del Estudiante. La policía confirmó además otras aprehensiones en la zona.

Cómo fue el operativo policial en Tupungato El procedimiento se concretó mientras el personal policial realizaba tareas de prevención y detectó a un hombre que no pudo acreditar su identidad. Tras ser trasladado a la Subcomisaría Cordón del Plata, se confirmó la medida judicial y se dispuso su traslado al Polo Judicial.

Además, en el operativo preventivo desarrollado en el Camping Municipal, que contó con la participación de la Comisaría 20, las Subcomisarías de San José y Cordón del Plata, y los Cuerpos Especiales, la policía logró aprehender a siete personas más con medidas pendientes emitidas por distintos juzgados y fiscalías del Valle de Uco.

Durante los patrullajes también se registraron dos casos de conducción peligrosa bajo los efectos del alcohol, uno de ellos con un resultado de 2.26 g/L de alcohol en sangre, muy por encima del límite legal.