Omar Félix: "Desde el primer momento hubo intención de no permitir la marcha"

La marcha en San Rafael a favor de la universidad pública se vio empañada por la represión de la Policía de Mendoza contra varios manifestantes . El intendente Omar Félix , quien intervino durante la acción policial y fue herido, se quejó por el operativo y le exigió disculpas a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus .

“ Desde el primer momento hubo una intención de no permitir la marcha por parte de la Policía . No se interrumpió el tráfico, pero hicieron todo para que no se marchara ”, lamentó el jefe comunal en diálogo con Noticiero Andino.

San Rafael

El episodio de violencia se produjo cuando se escuchaban los discursos de las autoridades universitarias y se desató una agresión entre policías y manifestantes . Hubo empujones y gas pimienta . El intendente y algunos legisladores intentaron calmar las aguas, pero fueron víctimas también de esos disturbios.

“ Esto era una manifestación pacífica, en su gran mayoría de estudiantes y profesores universitarios . Sin embargo, de repente empezó la represión: a mí mismo me echaron gas pimienta en los ojos ”, relató Félix.

Además, señaló que los hechos vividos en el Sur se asemejan a los sufridos durante la dictadura militar. “Nunca hemos tenido en San Rafael hechos como estos; no los recuerdo desde la década del 70”, consideró.

En ese sentido, reclamó a la ministra de Seguridad Mercedes Rus que “pida disculpas al pueblo de San Rafael” y que “ordene a la fuerza”. “La policía está reprimiendo a sus propios familiares, a su pueblo. El derecho a reclamar y peticionar es absolutamente legítimo. Era el reclamo de los jóvenes que quieren construir una nación mejor desde la universidad”, lamentó Félix.

Los dos modelos de país enfrentados, según Omar Félix

El jefe comunal planteó que en Argentina confrontan “dos proyectos de país: uno que busca una Argentina desarrollada, industrial y fuerte; y otro que propone la entrega nacional, con más deuda, fuga de divisas y un pueblo cada vez más empobrecido”.

“Me embarga impotencia y mucha bronca: jóvenes y vecinos que vinieron a expresarse fueron impedidos por quienes solo tienen ambiciones de poder”, sentenció.

Los cuestionamientos de la dirigencia política por la represión en San Rafael

El senador provincial Pedro Serra, quien fue testigo de los eventos, dejó un duro mensaje en redes sociales: "La policía mandada por el gobierno de Mendoza mandó a reprimir a universitarios y jubilados en San Rafael. También gasearon y agredieron al intendente, al senador Mauricio Sat, a mí, a concejales y funcionarios municipales. ¡Son cobardes!".

Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti puntualizó que "las imágenes que llegan de San Rafael son lo que no queremos ver". "El intendente, Omar Félix, intentando frenar a la policía para que no reprima a jóvenes que marchaban por la educación. En el Congreso, los legisladores de Cornejo se escondían para no votar. Por suerte ganó la educación", reflexionó, en relación a la votación en Diputados.

La respuesta del Ministerio de Seguridad a Omar Félix

La cartera conducida por Rus emitió un comunicado sobre lo ocurrido en el Sur y el Gran Mendoza, en el cual aseguró que "la marcha en defensa de la universidad pública se desarrolló con normalidad en toda la provincia".

Puntualmente a lo sucedido en San Rafael, el Ministerio de Seguridad y Justicia informó que se concentraron alrededor de 200 personas y que se generó un "reducto de tumulto en el que se empujó a la policía". "En esa circunstancia resultaron heridos varios policías de la provincia de Mendoza, en su mayoría auxiliares con poca antigüedad en la fuerza", subrayaron.

Según el reporte oficial, la intervención policial se dio luego de que "un individuo agrediera físicamente a una agente de la Policía", por lo cual fue aprehendido. "Durante el accionar, otras personas intentaron impedir el procedimiento, lo que derivó en forcejeos y empujones".

"Como consecuencia del tumulto, además de las lesiones sufridas por los efectivos —entre ellas golpes en brazos, rodillas y rostro— se registró la sustracción de elementos de uso reglamentario", continúa el relato policial.

fotos Las imágenes compartidas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

El Ministerio indicó, también, que una de las oficiales cayó al suelo tras un golpe de puño. "En ese momento apeló al recurso de accionar el agente químico o gas pimienta de manera disuasiva y hacia una zona segura. Esta situación quedó plasmada en la denuncia que se realizó después de los acontecimientos. Es importante aclarar que nunca fue dirigido contra una persona en particular y mucho menos contra el intendente", aclararon, en contraposición de los dichos de Félix.

"Resulta una falacia, además de absurdo, sostener lo contrario: de haber sido alcanzado directamente, el jefe comunal habría requerido asistencia médica inmediata, ya que el gas pimienta produce irritación en vías respiratorias, ojos y piel. Por el contrario, pudo continuar brindando declaraciones públicas con total normalidad", afirmaron.

Por último, el Ministerio concluyó que "la fuerza de seguridad actuó conforme a los protocolos vigentes, limitándose a contener los desórdenes originados por la agresión a los agentes policiales, y que el resto de la manifestación se desarrolló sin inconvenientes".