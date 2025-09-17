Omar Félix fue reprimido durante una marcha universitaria en San Rafael

Represión en San Rafael en la marcha universitaria

image El intendente de San Rafael Omar Félix fue reprimido en San Rafael. El intendente Omar Félix, al advertir la situación, pretendió interceder ante la Policía, pero los uniformados también lo reprimieron, incluso utilizando gas pimienta contra los ojos del jefe comunal.

image Omar Félix, intendente de San Rafael fue agredido por la Policía de Mendoza. Las acciones provocadoras de agentes de la Policía de Mendoza comenzaron en la concentración en la Rotonda de la Bandera, impidiendo - en un principio - el corte de calles pese a esto estar autorizado por el Municipio, Vías y Medios de Transporte y la Policía Vial. Luego, ya en el kilómetro cero, los mismos uniformados exigieron a jóvenes "bajar banderas".

image Marcha estudiantil en San Rafael terminó con serios incidentes. Es importante destacar que todo el acto se desarrolló con absoluta normalidad y sin ningún desorden, lo que agrava aún más el accionar policial.

image Omar Félix fue agredido por miembros de la Policía de Mendoza. “No hubo posibilidad de diálogo, la intervención policial se limitó a agresiones y el uso de gas pimienta contra manifestantes. Lo peor de todo es que mandan a hermanos a reprimir hermanos. Esto es de lo más grave que se vio, incluso en la época del proceso militar”, afirmó el jefe comunal. Momento de la represión sobre Omar Félix durante la marcha estudiantil Embed Un operativo policial que causó violencia en San Rafael Embed