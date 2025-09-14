Mirá el spot

San Rafael renueva su imagen turística y se prepara para la Feria Internacional

La identidad renovada busca ser más fresca y moderna, destacando la naturaleza y cultura de San Rafael para posicionarse en el mercado turístico nacional.

San Rafael presentó su nueva marca de turismo con un llamativo spot publicitario.

Prensa Municipalidad de San Rafael

El intendente Omar Félix encabezó la presentación y destacó el proceso realizado junto a las Cámaras de Turismo y Comercio: “Es un trabajo que realizamos con las Cámaras de Turismo y Comercio para actualizar la forma de presentarnos y adaptarnos a las nuevas técnicas de comunicación. Sabemos que es un momento difícil para el turismo, pero nosotros seguimos trabajando para ser competitivos”, señaló.

El rediseño de la identidad turística implicó meses de reuniones con prestadores y visitantes para captar sus intereses y fortalecer los principales atributos del destino. En este sentido, la directora de Turismo, Victoria Contardo, expresó: “Logramos una marca más fresca, más joven y disruptiva. Con fuerza, colorida, poniendo en valor la naturaleza”.

Apoyo del sector privado

Desde la Cámara de Turismo local también destacaron el lanzamiento. Martha Sotomayor, titular de la institución, señaló: “Estamos festejando la reinauguración de nuestra marca, con un rebranding que logró un efecto maravilloso y que nos va a dejar bien posicionados. Nuestro Intendente (Omar Félix) dijo que iba a apoyar al turismo y realmente está cumpliendo con su palabra”.

Presentación en la Feria Internacional del Turismo

La nueva marca San Rafael tendrá su primera gran prueba en la Feria Internacional del Turismo (FIT), que se realizará del 27 al 30 de septiembre en Buenos Aires. Allí, el departamento contará con un stand propio, donde se exhibirán las novedades vinculadas al marketing, el merchandising y la promoción de sus principales atractivos naturales y culturales.

La estrategia de promoción pretende aprovechar este espacio para ampliar la llegada del destino a nuevos públicos y reforzar su competitividad frente a otros centros turísticos del país. Con esta renovación, San Rafael busca reafirmar su identidad como uno de los principales destinos de Mendoza y de la región cuyana.

