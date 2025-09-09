Agro local

La agricultura de Mendoza en alerta por el impacto de las medidas económicas nacionales

Frente a importaciones y la baja rentabilidad, la producción mendocina está en alerta. Desde San Rafael, la Sociedad Rural exigió unidad entre los productores.

La recolección de la ciruela en General Alvear comenzará la semana próxima.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día del Agricultor, Mendoza celebró un acto conmemorativo en San Rafael que reunió a productores locales. Sin embargo, más allá del carácter festivo, la jornada estuvo atravesada por la compleja situación económica del país, que impacta de lleno en el sector agrícola provincial, debido a las importaciones y la baja rentabilidad.

Marcelo Serrano, presidente de la Sociedad Rural: “Los productores tenemos que volver a unirnos”

En diálogo con Noticiero Andino, el titular de la Sociedad Rural describió la difícil coyuntura del agro mendocino y la comparó con la vivida en la década del 90. “Ya lo vivimos en aquellos años, con las importaciones y con un montón de cuestiones que atentaron contra la producción local. Eso hoy hay que mirarlo muy bien, porque encima los productores que van quedando no son muchos por distintas razones”, expresó.

Aunque reconoció que factores como el clima no pueden controlarse, Serrano advirtió que las políticas del actual plan económico afectan con fuerza al sector. “Es lo que hay que mirar con urgencia. Nuestros gobernantes deben poner el ojo en eso”, afirmó.

Ante la pérdida de productores y el difícil escenario económico, resaltó la necesidad de unidad. “Se puede pedir ayuda, pero si quien la pide no tiene claro qué quiere hacer, es inútil. Los productores hemos sido un poco egoístas, creyendo que nos podemos salvar solos, pero ningún productor se salva solo”, remarcó Serrano.

Por último, cuestionó las herramientas crediticias disponibles, al considerar que no resuelven la crisis de fondo. “Hoy es muy difícil. Venimos de años con baja rentabilidad y, aunque ofrezcan créditos al 5% anual, no es viable porque las condiciones no están dadas. Primero tenemos que recuperar rentabilidad”, concluyó.

Mirá la entrevista completa

Por Florencia Martinez del Rio