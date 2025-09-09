La Ciudad de Mendoza lanza un ciclo de capacitaciones gratuitas y con gran salida laboral

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Mendoza, a través de la Coordinación de Empleo y Economía Social, lanza un nuevo ciclo de capacitaciones gratuitas . La iniciativa busca ofrecer herramientas concretas a los mendocinos para potenciar su inserción laboral y fomentar el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

La propuesta cuenta con una articulación institucional que incluye a la Universidad Nacional de Cuyo y a la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza, lo que fortalece el alcance y la calidad de la oferta educativa.

De acuerdo con lo informado desde el municipio comandado por Ulpiano Suarez, la oferta de este año es amplia y se adapta a las necesidades del mercado actual.

Las capacitaciones son gratuitas y con gran salida laboral.

Por un lado, se dictarán cursos de oficios con alta demanda, como Instalación de aires acondicionados (en dos niveles) y Electricidad domiciliaria . Estos rubros, fundamentales en el sector de la construcción y los servicios, garantizan una rápida salida laboral.

Calor electricidad consumo aire acondicionado - 280518 Uno de los cursos será la instalación de aires acondicionados.

Además, la agenda incluye formación en áreas clave de la economía digital y la gastronomía. Se podrá acceder a cursos de Marketing Digital y Redes y de Barista y Arte Latte, disciplinas en auge que abren un abanico de posibilidades de trabajo independiente o en relación de dependencia.

El sector turístico también tiene su espacio. Se ofrecerá la capacitación para ser Anfitrión turístico, con dos especializaciones: Patrimonio urbano y Rutas Sanmartinianas. Este curso es ideal para quienes buscan trabajar en un sector en constante crecimiento en la provincia, potenciando la experiencia de los visitantes.

Taller de Barista 1 Taller de barista, otro de los cursos gratuitos.

Cómo hacer para ser parte de los cursos gratuitos

Estas capacitaciones, que son completamente gratuitas, cuentan con el respaldo de la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Producción provincial. La articulación entre estas instituciones asegura la calidad y el alcance de la oferta educativa, brindando conocimientos prácticos y aplicables al mundo del trabajo.

Para participar, es indispensable completar un formulario de inscripción, ya que los cupos son limitados a 30 personas por curso. Los seleccionados recibirán la confirmación de su vacante antes del inicio de las clases.

Este nuevo ciclo se suma a las acciones que la Ciudad viene impulsando para capacitar a los ciudadanos. Durante el primer cuatrimestre del 2025 se dictaron formaciones en reparación de heladeras, cámaras de seguridad y marketing digital, reafirmando el compromiso con la generación de empleo y el apoyo al emprendedurismo local.

image.png Los cursos son con cupos limitados. Imagen de archivo.

Cursos gratuitos: fechas y sedes

Instalación de aires (Nivel 1 y 2): lunes desde el 15/09, de 9 a 12. Sede: Portal Alameda.

Electricidad domiciliaria: jueves desde el 18/09, de 9 a 12. Sede: Portal Alameda.

Marketing y redes: viernes desde el 19/09, de 9 a 12. Sede: Portal Alameda.

Anfitrión turístico (patrimonio urbano): martes y jueves desde el 16/09, de 14 a 17. Sede: Portal Alameda.

Barista: 15, 17, 22 y 24 de septiembre. Turno mañana (10 a 13) y tarde (14 a 17). Sede: UTHGRA (Mitre 741, Ciudad).

Anfitrión turístico (rutas sanmartinianas): lunes y miércoles desde el 15/09, de 14 a 17. Sede: Casa de San Martín.

Formularios de inscripción (completar según el curso de interés):

El objetivo es claro: impulsar la formación permanente como una herramienta clave para generar mano de obra calificada, fortalecer la empleabilidad y acompañar a los mendocinos en la creación y crecimiento de sus propios proyectos.