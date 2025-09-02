"Educación Financiera para tu Vida": un evento gratuito para aprender a manejar el dinero

"Educación Financiera para tu vida" en la Nave Cultural Mendoza.

La propuesta incluye charlas y talleres adaptados a distintos públicos, con contenidos diseñados especialmente para estudiantes, emprendedores, mujeres y público en general. Además, contará con un simulador de inversiones en bolsa, que permitirá experimentar en vivo cómo funcionan los mercados financieros de una forma dinámica y entretenida.

El evento será organizado por Emerald Capital, junto a la Municipalidad de Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia. La participación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa completando el siguiente formulario. Cada charla tendrá un cupo de 500 asistentes.

Las exposiciones estarán a cargo de Elena Alonso, más conocida como Elena Financiera, CEO y cofundadora de Emerald Capital, quien se ha consolidado como una de las principales referentes en educación financiera del país.

“Si hay algo que tenés que resolver en tus finanzas o en tus inversiones, este evento no te lo podés perder. Es gratuito gracias a la Municipalidad de Mendoza y al gobierno de Mendoza. Apostamos a que las personas aprendan de finanzas, se eduquen y que esta sea la base que todo lo que se haga después. En este evento tendremos cuatro charlas, está pensado para que uno vaya a aprender y pueda llevarse herramientas prácticas. Queremos que la población de Mendoza se eduque financieramente”, sostuvo la economista. image Programa en la Nave Cultural Mendoza sobre "Educación Financiera para tu Vida" 11.00 a 12:30: Educación financiera para tu futuro – Charla para estudiantes

13:30 a 15.00: Emprendé con tus finanzas como aliados – Charla para emprendedores

16.00 a 17:30: Sin excusas: tomá el control de tus finanzas – Charla para mujeres

18:30 a 20.00: Las finanzas no son una opción – Charla para público en general