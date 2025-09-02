Capacitación Abierta

"Educación Financiera para tu Vida": un evento gratuito para aprender a manejar el dinero

El programa sobre educación incluye desde herramientas para estudiantes hasta estrategias para emprendedores y mujeres. Se dictará en la Nave Cultural Mendoza.

Educación Financiera para tu vida en la Nave Cultural Mendoza.

"Educación Financiera para tu vida" en la Nave Cultural Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo martes 9 de septiembre, la Nave Cultural Mendoza será sede de Educación Financiera para tu Vida”, una jornada gratuita destinada a todas las personas que deseen mejorar su relación con el dinero y aprender herramientas prácticas para tomar decisiones económicas más informadas.

La propuesta incluye charlas y talleres adaptados a distintos públicos, con contenidos diseñados especialmente para estudiantes, emprendedores, mujeres y público en general. Además, contará con un simulador de inversiones en bolsa, que permitirá experimentar en vivo cómo funcionan los mercados financieros de una forma dinámica y entretenida.

Las exposiciones estarán a cargo de Elena Alonso, más conocida como Elena Financiera, CEO y cofundadora de Emerald Capital, quien se ha consolidado como una de las principales referentes en educación financiera del país.

“Si hay algo que tenés que resolver en tus finanzas o en tus inversiones, este evento no te lo podés perder. Es gratuito gracias a la Municipalidad de Mendoza y al gobierno de Mendoza. Apostamos a que las personas aprendan de finanzas, se eduquen y que esta sea la base que todo lo que se haga después. En este evento tendremos cuatro charlas, está pensado para que uno vaya a aprender y pueda llevarse herramientas prácticas. Queremos que la población de Mendoza se eduque financieramente”, sostuvo la economista.

Programa en la Nave Cultural Mendoza sobre "Educación Financiera para tu Vida"

  • 11.00 a 12:30: Educación financiera para tu futuro – Charla para estudiantes
  • 13:30 a 15.00: Emprendé con tus finanzas como aliados – Charla para emprendedores
  • 16.00 a 17:30: Sin excusas: tomá el control de tus finanzas – Charla para mujeres
  • 18:30 a 20.00: Las finanzas no son una opción – Charla para público en general
