14 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

Alumnos de San Carlos llevarán su proyecto cooperativo a un encuentro nacional en Villa Gesell

La cooperativa escolar de la Escuela Fuerte San Carlos expondrá su experiencia vinculada al cooperativismo y la economía social.

Escuela Fuerte San Carlos y una experiencia educativa destacada.

Escuela Fuerte San Carlos y una experiencia educativa destacada.

Por Sitio Andino Departamentales

La Cooperativa Escolar de la Escuela N° 4-045 Fuerte San Carlos participará en la Semana de Carlos y Silvio Gesell 2026, que se desarrolla en Villa Gesell, representando a la comunidad educativa de San Carlos y compartiendo una experiencia institucional innovadora.

Durante esta semana, estudiantes y docentes formarán parte de distintas actividades académicas y culturales, entre ellas actos oficiales, proyecciones, encuentros de intercambio y la Feria de la Comunidad Silvio Gesell, espacios destinados a promover el cooperativismo, la economía social y el intercambio de conocimientos entre instituciones de educación y organizaciones.

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Propuesta en educación desde San Carlos

En este marco, la delegación escolar presentará la experiencia de trabajo que la cooperativa viene desarrollando desde San Carlos, vinculada al estudio del pensamiento económico de Silvio Gesell y su aplicación a través de iniciativas de economía social impulsadas por estudiantes.

Este tipo de propuestas educativas permite vincular la formación académica con experiencias reales, fortaleciendo el aprendizaje, el trabajo cooperativo y la participación activa de los jóvenes, al mismo tiempo que proyectan el trabajo que se realiza en las instituciones educativas de San Carlos hacia otros puntos del país.

La Municipalidad de San Carlos acompaña y destaca este tipo de iniciativas que fortalecen la educación, el compromiso social y el desarrollo de nuestros jóvenes.

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