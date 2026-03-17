17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Estudiantes de Guaymallén podrán participar del programa de orientación vocacional

La iniciativa impulsada por el Municipio de Guaymallén está dirigida a jóvenes que cursan el último tramo del secundario.

Orientación Vocacional Ocupacional en Guaymallén.

Orientación Vocacional Ocupacional en Guaymallén.

La propuesta está destinada a jóvenes de 5° y 6° año que residan o asistan a escuelas del departamento, con el objetivo de brindarles herramientas para reflexionar sobre su futuro académico y laboral.

Lee además
Tras los socavones y derrames cloacales en Guaymallén, qué obras realiza Aysam.

Qué obras realiza Aysam para solucionar los derrames cloacales en Guaymallén
El accidente vial ocurrió en Buenos Vecinos y Buena Nueva, en Guaymallén. 

Buscan a conductor que atropelló a peatón y se fugó en Guaymallén

El programa se desarrollará mediante encuentros presenciales, grupales y en formato taller, donde los participantes podrán explorar intereses, habilidades y posibilidades de formación o inserción laboral.

Las actividades se llevarán a cabo en dos sedes del departamento de Guaymallén

  • Polideportivo Poliguay, ubicado en calle Gomensoro y 3 de Febrero, distrito Belgrano.

  • Centro Cultural Pascual Lauriente, ubicado en Bandera de Los Andes 8956, distrito Rodeo de la Cruz.

Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo, o hasta agotar cupo, y se realizarán de manera online a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/RtpKTnwBwJFn2VJC7

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 261 5650753, correspondiente al área de Orientación Vocacional Ocupacional de Guaymallén.

Temas
Seguí leyendo

Una pelea terminó a los tiros en Guaymallén y dejó un herido

Una oportunidad para emprendedores en Guaymallén: cómo sumarse

Así se preparan Defensa Civil y Bomberos para responder ante emergencias en Guaymallén

Un botón puede salvar vidas: Guaymallén lanzó un sistema de alerta para adultos mayores

Madre e hija vivieron un momento de pánico en Guaymallén

¡Podía terminar en tu mesa! Secuestraron 4 mil kilos de carne casi podrida en un predio de Guaymallén

Marcó a la víctima y terminó condenado: ¿de cuánto fue la condena para el "datero" del homicidio en Guaymallén?

Cómo es el Masterplan que colocará a Guaymallén como la "primera potencia económica de Mendoza"

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Pehuenche. video

El futuro del Paso Pehuenche se debatirá en el Gran Mendoza

Las Más Leídas

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO.

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO

La muerte ocurrió en las inmediaciones al ingreso del Teatro Griego Frank Romero Day.

Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

Terrible agresión en Maipú. (Foto ilustrativa).

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

Sorpresa total en Masterchef Celebrity: la eliminación que nadie esperaba

La emotiva despedida de Emilia Attias de MasterChef y quiénes son los semifinalistas