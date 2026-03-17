Estudiantes de Guaymallén podrán participar del programa de orientación vocacional

Orientación Vocacional Ocupacional en Guaymallén.

La propuesta está destinada a jóvenes de 5° y 6° año que residan o asistan a escuelas del departamento, con el objetivo de brindarles herramientas para reflexionar sobre su futuro académico y laboral.

El programa se desarrollará mediante encuentros presenciales, grupales y en formato taller, donde los participantes podrán explorar intereses, habilidades y posibilidades de formación o inserción laboral.

Las actividades se llevarán a cabo en dos sedes del departamento de Guaymallén Polideportivo Poliguay , ubicado en calle Gomensoro y 3 de Febrero, distrito Belgrano.

Centro Cultural Pascual Lauriente, ubicado en Bandera de Los Andes 8956, distrito Rodeo de la Cruz. Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo, o hasta agotar cupo, y se realizarán de manera online a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/RtpKTnwBwJFn2VJC7 Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 261 5650753, correspondiente al área de Orientación Vocacional Ocupacional de Guaymallén.

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