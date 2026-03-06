6 de marzo de 2026
{}
Guaymallén invita a jóvenes a un taller de autoconocimiento y elección vocacional

Los encuentros en Guaymallén se realizarán en marzo en el espacio SIN FILTRO y abordarán autoestima, desarrollo personal y toma de decisiones.

image
Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de su futuro académico y laboral, se invita en Guaymallén a adolescentes de entre 16 y 23 años a participar del Taller de Orientación Vocacional Ocupacional, que se dictará en el espacio SIN FILTRO – Estación Saludable.

La actividad estará a cargo del Licenciado Emanuel Torrico, psicopedagogo, quien brindará herramientas para que los participantes puedan reflexionar sobre sus intereses, fortalecer su autoconocimiento y comenzar a proyectar su camino educativo y profesional.

Durante los encuentros se abordarán temas vinculados al desarrollo personal y la toma de decisiones, aspectos fundamentales en la etapa de elección vocacional.

Fechas de los encuentros en marzo en Guaymallén

  • Lunes 9 de marzo – 11:00

  • Martes 17 de marzo – 17:00

  • Lunes 23 de marzo – 11:00

Temas que se trabajarán en el taller

  • Desarrollo de una autoestima sana

  • Jerarquización de prioridades

El taller propone un espacio de reflexión y acompañamiento para que los jóvenes puedan explorar sus intereses, reconocer sus habilidades y construir herramientas que les permitan proyectar su futuro con mayor claridad.

