Guaymallén invita a jóvenes a un taller de autoconocimiento y elección vocacional

Con el objetivo de acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de su futuro académico y laboral, se invita en Guaymallén a adolescentes de entre 16 y 23 años a participar del Taller de Orientación Vocacional Ocupacional, que se dictará en el espacio SIN FILTRO – Estación Saludable.
La actividad estará a cargo del Licenciado Emanuel Torrico, psicopedagogo, quien brindará herramientas para que los participantes puedan reflexionar sobre sus intereses, fortalecer su autoconocimiento y comenzar a proyectar su camino educativo y profesional.
Durante los encuentros se abordarán temas vinculados al desarrollo personal y la toma de decisiones, aspectos fundamentales en la etapa de elección vocacional.
Fechas de los encuentros en marzo en Guaymallén
Lunes 9 de marzo – 11:00
Martes 17 de marzo – 17:00
Lunes 23 de marzo – 11:00
Temas que se trabajarán en el taller
Desarrollo de una autoestima sana
Jerarquización de prioridades
El taller propone un espacio de reflexión y acompañamiento para que los jóvenes puedan explorar sus intereses, reconocer sus habilidades y construir herramientas que les permitan proyectar su futuro con mayor claridad.