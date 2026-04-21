San Rafael lanzó un taller gratuito de canto para adultos mayores

El Municipio de San Rafael, a través del área de Adulto Mayor, puso en marcha un taller de canto recreativo destinado a personas mayores, con el objetivo de promover el derecho a la recreación, el bienestar físico y la expresión artística.
La propuesta en San Rafael busca promover la recreación, el bienestar y la expresión artística a través de encuentros semanales con técnicas de respiración, relajación y vocalización.
El Municipio de San Rafael, a través del área de Adulto Mayor, puso en marcha un taller de canto recreativo destinado a personas mayores, con el objetivo de promover el derecho a la recreación, el bienestar físico y la expresión artística.
La propuesta, coordinada por la profesora Mary Robert, se centra en el trabajo integral del cuerpo a través de la respiración, la relajación y la conexión corporal, entendiendo estas herramientas como fundamentales para aliviar tensiones cotidianas y habilitar nuevas habilidades expresivas.
“Este es un proyecto que surge de la necesidad de promover el derecho a la recreación para adultos mayores. En este taller de canto recreativo trabajamos a través de la respiración y el enraizamiento del cuerpo. A través de la respiración conectamos con nuestro cuerpo, le damos mucha importancia a la relajación para aliviar tensiones que cualquier persona trae del día a día”, explicó la docente.
Durante los encuentros, se combinan técnicas de respiración y vocalización con dinámicas lúdicas y de movimiento, priorizando lo intuitivo sin dejar de lado lo técnico.
Además, el taller propone un espacio de construcción colectiva que apunta a derribar barreras emocionales y fomentar el encuentro entre pares. La actividad está orientada a jubilados y adultos mayores que deseen salir de la rutina, socializar y explorar el canto como herramienta de bienestar.
El taller se dicta todos los martes de 10.00 a 12.00 horas en la sede del área de Adulto Mayor y “Pausa y Encuentro”, ubicada en Saavedra 273. La propuesta es gratuita, abierta a la comunidad y se desarrolla durante todo el año.