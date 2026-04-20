20 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

San Rafael avanza con el recambio a LED: instalaron 120 nuevas luminarias en avenidas clave

Los trabajos se realizaron en distintos puntos del departamento de San Rafael y buscan mejorar la seguridad y la eficiencia energética.

120 nuevos equipos LED en San Rafael.

120 nuevos equipos LED en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Los equipos de Electrotecnia del Municipio de San Rafael continúan con el plan de reconversión del alumbrado público, reemplazando luminarias de sodio por tecnología LED en diferentes sectores del departamento.

En los últimos días, se completó la instalación de 120 nuevos equipos en importantes avenidas, que ya quedaron totalmente iluminadas.

Lee además
ACDE se metió en el debate por la autonomía municipal en San Rafael.

Autonomía municipal en San Rafael: respaldo de empresarios cristianos y tres propuestas al debate
La crisis del membrillo llegó a la Legislatura de Mendoza: piden informes al Gobierno.

El PJ le exigió respuestas al Gobierno por la problemática de los productores de membrillo

Las nuevas luces LED se colocaron en los siguientes tramos

  • Cantoni, de Libertador a Vélez Sarsfield
  • Vélez Sarsfield, de Cantoni a El Libertador
  • Juan XXIII, de Vélez Sarsfield a Pedro Vargas
  • El Libertador, de Irene Curie a Juan XXIII
  • Toledano Sur, de Sarmiento a Ruta 143

“Los trabajos concluyeron en las últimas horas y ya quedaron las calles iluminadas. El objetivo es mejorar la seguridad y optimizar la eficiencia energética”, explicó Jesús Dealecio, director de Electrotecnia del municipio.

image

Cuidar el alumbrado público, una responsabilidad compartida

En ese marco, desde el área remarcaron la importancia de preservar estas inversiones y evitar daños en la infraestructura.

“Se trata de inversiones muy importantes por parte de la comuna. Le pedimos a los vecinos que, en caso de observar actos vandálicos o situaciones irregulares, es fundamental que lo denuncien”, sostuvo Dealecio.

El funcionario también indicó que ya se registraron episodios de vandalismo en algunos sectores, como en la zona de El Molino, donde se detectaron daños en luminarias recientemente instaladas. “Es responsabilidad de todos cuidar el alumbrado público”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

La carrera por la carne: Mendoza quiere duplicar su producción y ganar valor

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

Atención San Rafael: nuevos cortes y tránsito asistido en la Ruta Nacional 143 por obras en un punto clave

Sueño en marcha: una escuela de San Rafael podrá construir su edificio

Emergencias y catástrofes: la Cruz Roja de San Rafael dictará un postítulo único en la provincia

San Rafael lanza un programa para ayudar a clubes con problemáticas sociales

San Rafael visibilizó la Lengua de Señas con actividades abiertas

Falta poco: así avanza la obra más esperada por los sanrafaelinos

LO QUE SE LEE AHORA
Nieve en Las Leñas en las primeras horas de este lunes (Foto gentileza Lucho Martín).

Malargüe con nevadas en Las Leñas y Paso Pehuenche: cómo seguirá el tiempo

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1350 del domingo 19 de abril

Seis ganadores de casi 5 millones dejó el Brinco del 19 de abril, pero el pozo principal quedó vacante: todos los resultados

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de abril: números ganadores del sorteo 3366

El Quini 6 de este 19 de abril dejó un ganador de $380 millones: de dónde es y a qué números jugó

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy lunes 20 de abril.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 20 de abril: desde qué hora y por qué

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de abril

La fachada de las oficinas donde operaba el abogado mendocino Jorge Iván Yoma junto a sus socios

El detrás de la causa por estafas contra Iván Yoma: pruebas, denuncias y puntos clave