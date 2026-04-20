San Rafael avanza con el recambio a LED: instalaron 120 nuevas luminarias en avenidas clave

Los equipos de Electrotecnia del Municipio de San Rafael continúan con el plan de reconversión del alumbrado público , reemplazando luminarias de sodio por tecnología LED en diferentes sectores del departamento.

En los últimos días, se completó la instalación de 120 nuevos equipos en importantes avenidas, que ya quedaron totalmente iluminadas.

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“Los trabajos concluyeron en las últimas horas y ya quedaron las calles iluminadas. El objetivo es mejorar la seguridad y optimizar la eficiencia energética”, explicó Jesús Dealecio, director de Electrotecnia del municipio .

Estas tareas se suman a intervenciones previas realizadas en el distrito de El Sosneado, donde se instalaron 100 luminarias . Además, desde el municipio adelantaron que el plan continuará en El Toledano, en el tramo que va desde Sarmiento hasta Las Vírgenes.

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Cuidar el alumbrado público, una responsabilidad compartida

En ese marco, desde el área remarcaron la importancia de preservar estas inversiones y evitar daños en la infraestructura.

“Se trata de inversiones muy importantes por parte de la comuna. Le pedimos a los vecinos que, en caso de observar actos vandálicos o situaciones irregulares, es fundamental que lo denuncien”, sostuvo Dealecio.

El funcionario también indicó que ya se registraron episodios de vandalismo en algunos sectores, como en la zona de El Molino, donde se detectaron daños en luminarias recientemente instaladas. “Es responsabilidad de todos cuidar el alumbrado público”, concluyó.