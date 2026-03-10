El Sosneado ya cuenta con iluminación LED en todo su casco urbano

Luminaria Led en El Sosneado.

Esta importante inversión de la comuna permite que todo el casco urbano del distrito se sume a esta tecnología, que es más eficiente y permite lograr mejor iluminación. Las tareas incluyeron el acceso por Ruta 40, el perímetro de la plaza y el Polideportivo, además de calles internas del barrio.

Luminarias Led en cada punto de San Rafael “Se realizó la reconversión integral del alumbrado público del distrito instalando equipos de placas de led de 180 vatios”, explicó el Director de Electrotecnia y Agua Potable, Pablo Yagüe.

Hay que destacar que El Sosneado era el último distrito que faltaba dotar de tecnología led, ya que -en los últimos años- se hizo un trabajo más que significativo para llegar con estas luminarias a cada punto de San Rafael.

Las luces led ya se encuentran en la gran parte de las avenidas de Ciudad y en los principales puntos de circulación de los distritos, además de plazas, bulevares y otros espacios públicos de la amplia geografía sanrafaelina.