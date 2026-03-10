10 de marzo de 2026
Sitio Andino
Mundial de la Hamburguesa: 19 locales competirán en la Nave Cultural Mendoza

El evento reunirá a 19 hamburgueserías de toda la provincia en la Nave Cultural Mendoza. Habrá música en vivo, competencia y un menú especial de cheeseburger con papas a $10.000.

Mundial de la Hamburguesa, segunda edición en la Nave Cultural Mendoza.

Todo está listo para que este sábado 14 y domingo 15, a partir de las 19.00 horas y en la Nave Cultural, comience una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a 19 hamburgueserías provenientes de nueve departamentos de la provincia, en una verdadera fiesta pensada para todo público.

La organización confirmó que los locales participantes ya tienen sus puestos de venta preparados para ofrecer tanto su producto estrella como un menú unificado pensado para el bolsillo del asistente: la cheeseburger con papas tendrá un valor de $10.000, mientras que el combo con bebida (gaseosa) costará $12.000. Además de la competencia, el predio contará con música en vivo y sets de Dj’s durante ambas jornadas, junto a una zona de juegos especialmente diseñada para los más chicos.

Las hamburgueserías participantes serán: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers (Guaymallén), Burger Point’s (Las Heras), Burger Shoppe (Godoy Cruz), Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food (San Martín), Estilo Smash, Food Fighter (Luján de Cuyo), Jack House, Mendoburger (Luján de Cuyo), Mosh (Godoy Cruz), Peak Burgers (Luján de Cuyo), Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán), Roux Street (San Rafael), Smash Club, Smoky (Godoy Cruz), TBT y Vicios Club de Burgers.

El evento contará con alternativas vegetarianas y opciones sin TACC, de la mano de ZeroGluten, garantizando que toda la familia pueda disfrutar de la propuesta. El maridaje estará a cargo de dos barras exclusivas de bebidas con el apoyo de 23 Ríos, Andes Origen y Pepsi.

La playa de estacionamiento habilitada estará ubicada frente a la Nave Cultural, en España y Las Cubas.

Mundial de la Hamburguesa: el cuadro de octavos de final

Uno de los grandes atractivos en las dos jornadas serán los enfrentamientos en vivo. De las 19 hamburgueserías presentes, 16 irán por la copa en llaves de eliminación directa. Los cruces de octavos de final ya fueron definidos por sorteo y serán los siguientes

  • Burger Point’s vs. Bairoleto
  • Smoky vs. Pez de montaña
  • Cacha’s Food vs. Estilo smash
  • Roux Street vs. TBT
  • Smash club vs. Burgery
  • Jack House vs. Burgerhood
  • Peak Burgers vs. Buleburgers
  • Mosh vs. Food fighter

Las rondas de octavos y cuartos de final se realizarán el sábado, mientras que la semifinal y la gran final se desarrollarán el domingo.

Apoyo institucional y empresarial en el Mundial de la Hamburguesa

El Mundial de la Hamburguesa cuenta con el respaldo de marcas líderes que garantizan la calidad del servicio. Los main sponsors son Simplot, responsable de las papas fritas; y Milkaut. Acompañan también este encuentro Fay’s Panificados, AB Logística, UTHGRA, Ibaceta y Montemar, fortaleciendo el desarrollo del sector gastronómico mendocino.

