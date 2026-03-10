Mundial de la Hamburguesa: 19 locales competirán en la Nave Cultural Mendoza

El 14 y 15 de marzo, en la Nave Cultural Mendoza , 19 locales referentes del sector gastronómico de la hamburguesa estarán participando de uno de los eventos en gastronomía más importantes. Habrá un menú unificado de cheeseburger con papas a $10.000 .

Todo está listo para que este sábado 14 y domingo 15, a partir de las 19.00 horas y en la Nave Cultural , comience una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa , uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a 19 hamburgueserías provenientes de nueve departamentos de la provincia, en una verdadera fiesta pensada para todo público.

Obras en distritos San Rafael completó el cambio a luces LED en el último distrito que faltaba

Turismo y deporte General Alvear se prepara para un fin de semana a puro Rally Cross Country

La organización confirmó que los locales participantes ya tienen sus puestos de venta preparados para ofrecer tanto su producto estrella como un menú unificado pensado para el bolsillo del asistente: la cheeseburger con papas tendrá un valor de $10.000 , mientras que el combo con bebida (gaseosa) costará $12.000. Además de la competencia, el predio contará con música en vivo y sets de Dj’s durante ambas jornadas, junto a una zona de juegos especialmente diseñada para los más chicos.

Las hamburgueserías participantes serán: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers (Guaymallén), Burger Point’s (Las Heras), Burger Shoppe (Godoy Cruz), Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food (San Martín), Estilo Smash, Food Fighter (Luján de Cuyo), Jack House, Mendoburger (Luján de Cuyo), Mosh (Godoy Cruz), Peak Burgers (Luján de Cuyo), Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán), Roux Street (San Rafael), Smash Club, Smoky (Godoy Cruz), TBT y Vicios Club de Burgers .

El evento contará con alternativas vegetarianas y opciones sin TACC, de la mano de ZeroGluten, garantizando que toda la familia pueda disfrutar de la propuesta. El maridaje estará a cargo de dos barras exclusivas de bebidas con el apoyo de 23 Ríos, Andes Origen y Pepsi.

La playa de estacionamiento habilitada estará ubicada frente a la Nave Cultural, en España y Las Cubas.

image

Mundial de la Hamburguesa: el cuadro de octavos de final

Uno de los grandes atractivos en las dos jornadas serán los enfrentamientos en vivo. De las 19 hamburgueserías presentes, 16 irán por la copa en llaves de eliminación directa. Los cruces de octavos de final ya fueron definidos por sorteo y serán los siguientes

Burger Point’s vs. Bairoleto

Smoky vs. Pez de montaña

Cacha’s Food vs. Estilo smash

Roux Street vs. TBT

Smash club vs. Burgery

Jack House vs. Burgerhood

Peak Burgers vs. Buleburgers

Mosh vs. Food fighter

Las rondas de octavos y cuartos de final se realizarán el sábado, mientras que la semifinal y la gran final se desarrollarán el domingo.

image

Apoyo institucional y empresarial en el Mundial de la Hamburguesa

El Mundial de la Hamburguesa cuenta con el respaldo de marcas líderes que garantizan la calidad del servicio. Los main sponsors son Simplot, responsable de las papas fritas; y Milkaut. Acompañan también este encuentro Fay’s Panificados, AB Logística, UTHGRA, Ibaceta y Montemar, fortaleciendo el desarrollo del sector gastronómico mendocino.