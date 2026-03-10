10 de marzo de 2026
Pedido urgente

Por las fuertes lluvias, colapsó una casa en Godoy Cruz y piden ayuda para reconstruirla

Las intensas lluvias que afectaron Mendoza provocaron múltiples emergencias. En Godoy Cruz, una vivienda colapsó y dejó a una familia de quince integrantes con pérdidas totales.

Piden la solidaridad de los mendocinos para poder reconstruir un hogar para sus hijos

Por Sitio Andino Departamentales

Este sábado por la tarde, intensas lluvias se registraron en distintos puntos de Mendoza, lo que obligó a desplegar múltiples intervenciones de emergencia en varios departamentos de la provincia. De acuerdo con un informe de Defensa Civil, Godoy Cruz fue una de las zonas más afectadas, con numerosos daños materiales y anegamientos.

Entre los episodios más graves se encuentra el derrumbe total de una vivienda, que afectó de manera directa a una familia que residía en el lugar. En diálogo con Noticiero Andino, los propietarios de la vivienda relataron los dramáticos momentos que vivieron mientras la tormenta avanzaba.

Según explicó Luis Rosales, todo comenzó cuando el agua empezó a ingresar por distintos sectores de la casa. "En un primer momento el agua entraba por la puerta y por las ventanas de la cocina y la habitación. Tratamos de levantar el freezer y la heladera, pero fue demasiado tarde. Todo pasó tan rápido que ya teníamos el agua adentro", contó.

Una casa habitada por quince personas: hay nueve menores

La vivienda albergaba a quince integrantes de la familia, entre ellos nueve menores. Dos de los niños son bebés, de siete meses y un año, lo que agravó la preocupación durante la emergencia.

Rosales relató que, luego de poner a salvo a los más pequeños, comenzaron a advertir que la estructura de la casa cedía. "Después de resguardar a los chicos, empezó a desprenderse una pared del baño. Estuvo muy cerca del derrumbe", recordó. Finalmente, la vivienda sufrió pérdidas totales y quedó inhabitable.

vivienda, godoy cruz
Por su parte, Yanet Báez, dueña de la vivienda y esposa de Rosales, señaló que la situación podría haberse agravado por modificaciones realizadas en el sector tras las obras del Metrotranvía.

Según explicó, las cunetas del lugar habrían quedado obstruidas por una compuerta de cemento, lo que impidió el correcto escurrimiento del agua durante la tormenta. Ante la emergencia, Bomberos de Godoy Cruz debieron intervenir y romper esa estructura para permitir que el agua drenara y dejara de ingresar a la vivienda.

Una familia unida en medio de la tragedia

A pesar de las pérdidas, Báez destacó que lo más importante es que todos lograron salir con vida.

Las autoridades les ofrecieron alojarse en un albergue, pero con la condición de separar a hombres y mujeres. La familia decidió no aceptar esa opción.

"Nos dieron la posibilidad de ir a un albergue, pero hombres por un lado y mujeres por otro. Nosotros somos una familia, no nos vamos a separar. Como no había otra alternativa, los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz nos llevaron al cuartel y pasamos la noche ahí”, relató.

El desesperado pedido de ayuda

Actualmente, la familia permanece de manera provisoria en la casa de un familiar, donde podrán quedarse hasta el jueves. Sin embargo, luego de esa fecha no tienen un lugar donde vivir.

Por este motivo, Luis Rosales pidió la solidaridad de los mendocinos para poder reconstruir un hogar para sus hijos, ya que la vivienda donde residían quedó completamente inhabitable.

