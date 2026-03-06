Expectativa por la Vía Blanca: el tiempo que marcará el evento vendimial en Mendoza

La Vendimia 2026 vive una de sus noches más esperadas con la Vía Blanca en la Ciudad de Mendoza.

La Fiesta Nacional de la Vendimia entra en uno de sus momentos más esperados este 6 de marzo: la tradicional Vía Blanca de las Reinas , un desfile que llena de color, música y alegría la Ciudad de Mendoza . Al congregar a miles de turistas y mendocinos en las calles, la gran pregunta gira en torno a cómo estará el tiempo hoy.

Según el pronóstico de la Dirección Provincial de Defensa Civil, la jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado y condiciones de inestabilidad.

Durante la mañana, el panorama comenzará con nubosidad variable , especialmente en el Valle de Uco . A medida que avanza la jornada, los especialistas advierten la posibilidad de lluvias débiles en sectores del oeste provincial , fenómeno que podría mantenerse durante varias horas. Estas precipitaciones serían aisladas y de baja intensidad, por lo que no se esperan tormentas fuertes.

El informe también señala que el cielo nublado dominará gran parte del día en distintas zonas del territorio mendocino. En el Gran Mendoza , la inestabilidad podría sentirse principalmente hacia la tarde y la noche, con la posible presencia de precipitaciones leves en algunos sectores del oeste del área metropolitana.

En cuanto a la temperatura en Mendoza, el viernes presentará condiciones templadas. Los registros estimados indican:

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 26°C.

El clima no impediría el desarrollo de las actividades centrales de la Vendimia 2026, aunque sí invita a los asistentes a tomar algunas precauciones.

Vendimia 2026: este será el recorrido de los carros durante la Vía Blanca

Así, con un clima templado, nubosidad y posibles lluvias débiles, la Vendimia 2026 se prepara para vivir otra jornada cargada de emoción. La Vía Blanca de las Reinas volverá a desplegar carrozas, música y tradiciones por las calles de Mendoza este viernes 6 de marzo, desde las 21.

El recorrido que realizarán los carros es el siguiente:

Punto de partida: intersección de San Martín y José V. Zapata .

intersección de . Recorrido: los carros avanzarán por San Martín hacia el norte hasta llegar a Las Heras . Allí girarán hacia el oeste hasta calle Chile .

los carros avanzarán por hacia el norte hasta llegar a . Allí girarán hacia el oeste hasta . Giro clave: desde Chile, el desfile se dirige al sur hasta Sarmiento .

desde Chile, el desfile se dirige al sur hasta . Punto de finalización: la desconcentración de los carros se realizará en la zona de calle Belgrano.

recorrido vía blanca

Un dato a tener en cuenta es que los puestos de locución y torres de sonido estarán estratégicamente ubicados en San Martín y Garibaldi, y en Las Heras y Mitre, ideales para escuchar las presentaciones de cada departamento.

Preguntas y recomendaciones para disfrutar de la Vía Blanca de la Vendimia

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza durante la Vía Blanca?

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica una jornada con cielo mayormente nublado, ambiente templado y posibilidad de lluvias aisladas en algunos sectores. Las condiciones no impedirían el desarrollo del desfile, aunque se recomienda asistir preparado ante eventuales precipitaciones leves.

¿Puede suspenderse la Vía Blanca por el clima?

En general, la Vía Blanca de la Vendimia se realiza incluso con nubosidad o lluvias débiles. Solo condiciones meteorológicas severas podrían modificar el cronograma. Hasta el momento, los reportes oficiales no anticipan tormentas fuertes para la jornada.

¿Qué se recomienda llevar para asistir a la Vía Blanca en Mendoza?

Debido al clima cambiante previsto para la jornada, se aconseja llevar abrigo liviano y algún impermeable o paraguas. También es recomendable mantenerse informado sobre el pronóstico actualizado antes de asistir al evento.