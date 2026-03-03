3 de marzo de 2026
Vendimia 2026: este será el recorrido de los carros durante la Vía Blanca y el Carrusel

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia. Este fin de semana, mendocinos y turistas vivirán el tradicional desfile de la Vía Blanca y el Carrusel.

Por Sitio Andino Sociedad

La Fiesta de la Vendimia está llegando a sus instancias finales. Este fin de semana, la Ciudad de Mendoza se convertirá en el escenario de los dos eventos más esperados por mendocinos y turistas: la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel. En las últimas horas, las autoridades brindaron detalles de los recorridos de los carros durante los festejos.

Vía Blanca 2025.jpeg
Fiesta de la Vendimia: todo listo para el recorrido de los carros de las reinas por las calles de la Ciudad de Mendoza.

Cuenta regresiva

Fiesta de la Vendimia: comenzó el canje de entradas y aún hay tickets disponibles
El Back de Vendimia

Ana Laura Roza, la joven de La Paz que decidió ser reina para visibilizar lo invisible

Vendimia 2026: detalles de la Vía Blanca de las Reinas

La Vía Blanca de las Reinas, es un tradicional desfile nocturno de carros alegóricos, iluminados y llenos de color que transportan a las soberanas en un recorrido que atraviesa el corazón del microcentro. El evento se desarrollará el viernes 6 de marzo, desde las 21.

El recorrido que realizarán los carros es el siguiente:

  • Punto de partida: intersección de San Martín y José V. Zapata.

  • Recorrido: los carros avanzarán por San Martín hacia el norte hasta llegar a Las Heras. Allí girarán hacia el oeste hasta calle Chile.

  • Giro clave: desde Chile, el desfile se dirige al sur hasta Sarmiento.

  • Punto de finalización: la desconcentración de los carros se realizará en la zona de calle Belgrano.

recorrido vía blanca
Este será el recorrido que realizarán las reinas durante la Vía Blanca.

Un dato a tener en cuenta es que los puestos de locución y torres de sonido estarán estratégicamente ubicados en San Martín y Garibaldi, y en Las Heras y Mitre, ideales para escuchar las presentaciones de cada departamento.

Recorrido del Carrusel

Es el desfile más grande y diverso, donde se suman agrupaciones gauchas, centros tradicionalistas y colectividades, además de los carros de las reinas. El mismo se realizará el sábado 7, desde las 9.

  Punto de partida: los imponentes Portones del Parque General San Martín.

  • Recorrido: el desfile bajará por Emilio Civit hacia el este hasta llegar a la Plaza Independencia.

  • Trayecto céntrico: continuará por calle Chile hacia el norte hasta Las Heras. Luego, girará hacia el este para tomar San Martín rumbo al sur.

  • Punto de finalización: el recorrido termina en la intersección de San Martín y Colón, con la desconcentración en la zona de Colón.

recorrido carrusel
Recorrido del carrusel.

Puntos de interés y servicios

Tanto la Vía Blanca como el Carrusel contarán con operativos especiales para que mendocinos y turistas disfruten con tranquilidad:

  • Ambulancias: ubicadas en puntos clave como Chile y Sarmiento, Las Heras y San Martín, y San Martín y Garibaldi.

  • Palcos de Locución: los que quieran seguir el minuto a minuto, podrán buscarlos en Sarmiento (frente a Plaza Independencia), Las Heras y en diferentes puntos de la avenida San Martín.

Orden protocolar de los carros

Un dato que no puede pasar desapercibido es el orden protocolar de los carros. Este año será de la siguiente manera:

  • Guaymallén
  • San Rafael
  • Luján de Cuyo
  • Tupungato
  • Godoy Cruz
  • San Martín
  • General Alvear
  • La Paz
  • Junín
  • Tunuyán
  • Ciudad de Mendoza
  • San Carlos
  • Malargüe
  • Lavalle
  • Las Heras
  • Maipú
  • Rivadavia
  • Santa Rosa
