Vendimia 2026: este será el recorrido de los carros durante la Vía Blanca y el Carrusel.

La Fiesta de la Vendimia está llegando a sus instancias finales. Este fin de semana, la Ciudad de Mendoza se convertirá en el escenario de los dos eventos más esperados por mendocinos y turistas: la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel . En las últimas horas, las autoridades brindaron detalles de los recorridos de los carros durante los festejos.

Fiesta de la Vendimia: todo listo para el recorrido de los carros de las reinas por las calles de la Ciudad de Mendoza.

La Vía Blanca de las Reinas , es un tradicional desfile nocturno de carros alegóricos, iluminados y llenos de color que transportan a las soberanas en un recorrido que atraviesa el corazón del microcentro. El evento se desarrollará el viernes 6 de marzo, desde las 21.

El recorrido que realizarán los carros es el siguiente:

Punto de partida: intersección de San Martín y José V. Zapata .

Recorrido: los carros avanzarán por San Martín hacia el norte hasta llegar a Las Heras . Allí girarán hacia el oeste hasta calle Chile .

Giro clave: desde Chile, el desfile se dirige al sur hasta Sarmiento .

Punto de finalización: la desconcentración de los carros se realizará en la zona de calle Belgrano.

Un dato a tener en cuenta es que los puestos de locución y torres de sonido estarán estratégicamente ubicados en San Martín y Garibaldi, y en Las Heras y Mitre, ideales para escuchar las presentaciones de cada departamento.

Recorrido del Carrusel

Es el desfile más grande y diverso, donde se suman agrupaciones gauchas, centros tradicionalistas y colectividades, además de los carros de las reinas. El mismo se realizará el sábado 7, desde las 9.

Punto de partida: los imponentes Portones del Parque General San Martín.Fiesta de

Recorrido: el desfile bajará por Emilio Civit hacia el este hasta llegar a la Plaza Independencia.

Trayecto céntrico: continuará por calle Chile hacia el norte hasta Las Heras . Luego, girará hacia el este para tomar San Martín rumbo al sur.

Punto de finalización: el recorrido termina en la intersección de San Martín y Colón, con la desconcentración en la zona de Colón.

Puntos de interés y servicios

Tanto la Vía Blanca como el Carrusel contarán con operativos especiales para que mendocinos y turistas disfruten con tranquilidad:

Ambulancias: ubicadas en puntos clave como Chile y Sarmiento, Las Heras y San Martín, y San Martín y Garibaldi.

Palcos de Locución: los que quieran seguir el minuto a minuto, podrán buscarlos en Sarmiento (frente a Plaza Independencia), Las Heras y en diferentes puntos de la avenida San Martín.

Orden protocolar de los carros

