Fiesta de la Vendimia: cuenta regresiva para la máxima celebración con cronograma confirmado.

La provincia de Mendoza ya respira su clima más esperado. Tras la elección de la reina de Lavalle, la última del calendario departamental, se inicia el cronograma oficial hacia la Fiesta de la Vendimia 2026 . Bajo la dirección de Pablo Perri , la puesta en escena promete un recorrido emotivo por la identidad local.

La edición 2026 marcará un precedente en la descentralización de los actos oficiales. Por primera vez, el departamento de Lavalle será el anfitrión de dos eventos clave. Del 23 al 26 de febrero , el Paseo Federal vestirá de gala al norte mendocino, permitiendo que cada comuna exhiba lo mejor de su producción y cultura.

Este acto litúrgico, que tradicionalmente se realizaba en escenarios del Gran Mendoza, se traslada para federalizar el agradecimiento por la cosecha y el trabajo de la tierra, dando inicio oficial al calendario central.

vendimia lavalle 2026 2 La Bendición de los frutos se realizará el próximo viernes 27 de febrero, en Lavalle.

Convivencia Real y festejos oficiales

Ese mismo 27 de febrero, las 18 aspirantes al cetro nacional ingresarán al Hotel Fuente Mayor, en pleno centro capitalino, para dar inicio a la Convivencia Real. Durante las jornadas, las soberanas y sus coordinadoras compartirán una agenda que trasciende lo protocolar: las jóvenes recibirán capacitaciones en diversas áreas, adquiriendo herramientas clave de oratoria, historia y cultura para afrontar su posible reinado.

Ingreso de reinas al hotel Fuente Mayor 2019 - 383807 La Convivencia Real comenzará el próximo viernes 27 de febrero. Imagen de archivo Foto: Yemel Fil

La semana de los grandes eventos

El mes de marzo concentrará la mayor atención de locales y visitantes:

Fiesta de la Cosecha (4 de marzo): el escenario de los viñedos del Aeropuerto recibirá una propuesta disruptiva con la banda de rock Las Pelotas actuando junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Vía Blanca (6 de marzo): el desfile nocturno de carros alegóricos recorrerá las calles de la Ciudad desde las 20.

Vía Blanca 2025 (05).jpeg El viernes 6 de marzo se realizará la Vía Blanca, por las calles de la Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Carrusel y Acto Central (7 de marzo): el sábado comenzará con el tradicional desfile matutino y culminará en el Teatro Griego Frank Romero Day con el espectáculo central y la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia.

fiesta-nacional-la-vendimia-2023-teatro-griego-frank-romero-day-acto-central.webp El Carrusel se realizará el sábado 8 de marzo (por la mañana) y por la noche será el turno del Acto Central.

Todo lo que tenés que saber sobre la Vendimia: guía para turistas y mendocinos

¿Cuándo es el Acto Central y hasta qué fecha se pueden canjear las entradas online?

El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day. El proceso de canje de entradas comenzará el lunes 2 de marzo y se extenderá inclusive hasta el mismo día de la última Repetición. Los puntos habilitados tradicionalmente son el Teatro Independencia, el Espacio Cultural Julio Le Parc, Auditorio Ángel Bustelo, Subsecretaría de Cultura, entre otros puntos.

¿Cómo llegar al Teatro Griego Frank Romero Day el día de la fiesta?

El Gobierno de Mendoza dispondrá de un servicio especial de transporte público que saldrá desde el centro de la Ciudad hacia el Parque General San Martín. También se habilitan playas de estacionamiento custodiadas, aunque se recomienda el uso del transporte oficial debido a las restricciones de tránsito en las inmediaciones del cerro de la Gloria. En unos días se conocerán más detalles sobre las paradas habilitadas y los valores del pasaje. También habrá servicio especial de taxis y remises, con tarifas diferenciales.

¿Qué artistas tocan en las repeticiones de la Fiesta de la Vendimia?

Si bien el Acto Central del 7 de marzo se centra en el espectáculo artístico y la elección de la reina, las noches siguientes (repeticiones) suelen contar con artistas nacionales de renombre.

Repetición 8 de marzo: actuará Luciano Pereyra.

Lunes 9 de marzo: show a cargo de Chaqueño Palavecino, Eugenia Quevedo y LBC, La Repandilla y QLokura.

Martes 10 de marzo: show a cargo de Abel Pintos, Ángela Leiva, Maggie Cullen y Campedrinos.