Celebración

Bendición de los Frutos: Mendoza inicia el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

Este viernes, Lavalle recibe la Bendición de los Frutos. Bajo el lema “La mesa del vino compartido”, Mendoza celebra 90 años de gratitud y trabajo vitivinícola.

Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza se prepara para dar inicio oficial a los festejos de la Fiesta de la Vendimia 2026. El punto de partida será la emblemática Bendición de los Frutos, que tendrá lugar este viernes 27 de febrero, a las 21, en el Predio Verde del Polideportivo Municipal de Lavalle.

Embed - Bendición de los Frutos 2026

Esta edición cobra un valor histórico especial al cumplirse nueve décadas desde la primera celebración del ritual. En esta oportunidad, la puesta en escena -titulada “La mesa del vino compartido”- cuenta con textos de la reconocida artista y escritora Alicia Casares, quien propone una reflexión sobre el arraigo y la unión comunitaria.

  • La protección del trabajo: se invoca la bendición sobre los frutos, las familias y las manos que trabajan la tierra.

  • El origen de la comunidad: el guion resalta la agricultura como el lazo ancestral que permitió al ser humano dejar de ser errante para echar raíces, creando las primeras aldeas y la mesa compartida.

  • La presencia departamental: como es tradición, las reinas de los 18 departamentos portarán canastos con los frutos de sus respectivos oasis, simbolizando la abundancia de todo el territorio provincial.

bendición de los frutos-40.jpg
Fe y cultura en un mismo escenario

El acto litúrgico contará con la presencia de la Virgen de la Carrodilla, Patrona de los Viñedos, y será acompañado por oraciones interreligiosas, piezas musicales y cuadros de danza folclórica.

El concepto de "la mesa" funcionará como el corazón de la narrativa, representando el lugar donde el esfuerzo del ciclo agrícola se transforma en alimento y encuentro. "Un grano pequeño puede sostener al mundo", reza uno de los pasajes destacados de la obra de Casares, subrayando el valor de lo esencial en tiempos de modernidad.

bendición de los frutos-30.jpg
Con esta ceremonia, Mendoza renueva su compromiso anual con la producción y la paz social, dando paso a una semana cargada de eventos que culminarán el 7 de marzo con el Acto Central, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

