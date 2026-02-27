27 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Inédito

Residentes médicos: histórico cambio en la formación, con mayor experiencia práctica

La iniciativa busca jerarquizar la Medicina de Familia, garantizando residentes con mayor experiencia territorial y una inserción laboral más sólida y segura.

Residentes médicos: histórico cambio en la formación con mayor experiencia práctica.

Residentes médicos: histórico cambio en la formación con mayor experiencia práctica.

Residentes médicos: histórico cambio en la formación, con mayor experiencia práctica.

Residentes médicos: histórico cambio en la formación, con mayor experiencia práctica.

 Por Natalia Mantineo

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza oficializaron el lanzamiento del Programa de Residencia Integrada en Medicina de Familia. Se busca atacar el déficit de residentes en áreas críticas y optimizar los tiempos de formación académica.

Con esta iniciativa, inédita en Mendoza y el país, los estudiantes podrán unir su Práctica Final Obligatoria (PFO) con el primer año de la residencia. Esto significa que el paso de las aulas a la práctica profesional ya no será un salto al vacío, sino una transición natural y acompañada.

Lee además
Gran Hermano y su misterioso éxito: ¿por qué arrasa en el rating un programa que todos critican? video
Sobredosis de TV

Gran Hermano y su misterioso éxito: ¿por qué arrasa en el rating un programa que todos critican?
Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real
Hospital Notti, asamblea ATE, atención médica, médicos, enfermeros, pacientes, doctores, niños, pediatría, internación, control médico, medicos residentes
Los residentes podrán unir su Práctica Final Obligatoria (PFO) con el primer año de la residencia.

Los residentes podrán unir su Práctica Final Obligatoria (PFO) con el primer año de la residencia.

Residentes, el cambio: un puente entre el grado y el posgrado

Carolina Cicero, jefa de Gabinete de Salud, destacó en diálogo con Sitio Andino el carácter innovador de la medida, señalando que el foco está puesto en la eficiencia del aprendizaje.

El programa no solo reduce la incertidumbre del egresado, sino que permite acreditar saberes de la especialidad desde las prácticas finales. De esta manera, cuando el estudiante obtiene su título, ya cuenta con un camino recorrido dentro del sistema de salud pública.

enfermera, enfermería, salud, medicina, hospital.jpg
El Ministerio de Salud de la Nación quiere aplicar el cobro de la atención en hospitales públicos a extranjeros no residentes.

El Ministerio de Salud de la Nación quiere aplicar el cobro de la atención en hospitales públicos a extranjeros no residentes.

Formación donde "sucede la realidad"

A diferencia del modelo tradicional, esta residencia integrada apuesta por la inmersión territorial. Los futuros Médicos de Familia se formarán en Centros de Atención Primaria (CAPS) y hospitales, conectando con pacientes reales antes de recibir el diploma.

"Unimos la PFO con la Residencia para que el paso de estudiante a profesional sea acompañado y con reconocimiento académico desde el primer día", detallan desde la coordinación del programa.

Detalles clave del programa:

  • Duración: 17 meses de modalidad intensiva y progresiva.

  • Inicio: marzo de 2026.

  • Enfoque: basado en Actividades Profesionales a Confiar (APROC), lo que permite una autonomía supervisada y creciente.

  • Beneficio económico: la participación es optativa y los profesionales contarán con una beca remunerada una vez obtenida la matrícula profesional en el tramo pos-egreso.

Hospital Central, Guardia, atención, urgencias, médicos, emergencias
Los futuros Médicos de Familia se formarán en Centros de Atención Primaria (CAPS) y hospitales.

Los futuros Médicos de Familia se formarán en Centros de Atención Primaria (CAPS) y hospitales.

La iniciativa se enmarca en el Plan Provincial de Salud 2024–2030 y responde a una problemática nacional: la baja ocupación de plazas en Medicina de Familia y la desigualdad en la distribución de médicos en el territorio.

Preguntas y respuestas para tener en cuenta

¿Qué significa que la residencia sea "integrada" y cómo se implementa?

Significa que existe una articulación pedagógica oficial entre el último año de la carrera (PFO) y el primer año de la especialidad (R1). No es un atajo, sino un trayecto continuo donde el estudiante comienza a acreditar competencias específicas de Medicina de Familia bajo supervisión docente y ministerial, logrando una transición técnica y profesional mucho más sólida.

¿Cómo garantiza este modelo una mayor experiencia práctica para el residente?

El modelo se basa en Actividades Profesionales a Confiar (APROC), lo que permite al profesional formarse en "escenarios reales" (centros de salud y hospitales) desde antes de su egreso. Al extender el tiempo de contacto con la comunidad y el territorio, el médico desarrolla un razonamiento clínico y una autonomía progresiva mucho más robustos que en el sistema tradicional.

¿Cuál es el impacto de esta innovación en el sistema de salud de Mendoza?

Este programa es una pieza estratégica del Plan Provincial de Salud para fortalecer la Atención Primaria. Al incentivar la elección de Medicina de Familia y mejorar la distribución territorial de los profesionales, se garantiza un sistema más equitativo y resolutivo, asegurando que el talento humano esté donde la comunidad más lo necesita.

Temas
Seguí leyendo

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención

Buscan familias para la adopción de un niño de 12 años

La DGE endurece los controles de presencialidad en las escuelas: las nuevas exigencias

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: por qué se celebra hoy, 27 de febrero

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 27 de febrero

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero en Mendoza
El clima

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Las Más Leídas

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá
Cifra millonaria

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero en Mendoza
El clima

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Las senadoras se cruzaron por el discurso de la exministra de Seguridad. video
Videos

El fuerte cruce entre Fernández Sagasti y Patricia Bullrich en el Senado: "Chicanita"

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves
Tragedia

Murió un técnico tras sufrir una descompensación en el teatro griego Frank Romero Day

El lugar donde ocurrió la agresión, en el oeste de Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: atacaron a tiros a un hombre y lo balearon en una pierna