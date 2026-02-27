Residentes médicos: histórico cambio en la formación, con mayor experiencia práctica.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza oficializaron el lanzamiento del Programa de Residencia Integrada en Medicina de Familia . Se busca atacar el déficit de residentes en áreas críticas y optimizar los tiempos de formación académica.

Con esta iniciativa, inédita en Mendoza y el país, los estudiantes podrán unir su Práctica Final Obligatoria (PFO) con el primer año de la residencia. Esto significa que el paso de las aulas a la práctica profesional ya no será un salto al vacío, sino una transición natural y acompañada.

Carolina Cicero, jefa de Gabinete de Salud, destacó en diálogo con Sitio Andino el carácter innovador de la medida, señalando que el foco está puesto en la eficiencia del aprendizaje.

"Este modelo es inédito. El objetivo central es que el profesional aumente su tiempo de formación en la práctica, garantizando una inserción mucho más rápida y segura en la carrera profesional", explicó la funcionaria.

El programa no solo reduce la incertidumbre del egresado, sino que permite acreditar saberes de la especialidad desde las prácticas finales. De esta manera, cuando el estudiante obtiene su título, ya cuenta con un camino recorrido dentro del sistema de salud pública.

Formación donde "sucede la realidad"

A diferencia del modelo tradicional, esta residencia integrada apuesta por la inmersión territorial. Los futuros Médicos de Familia se formarán en Centros de Atención Primaria (CAPS) y hospitales, conectando con pacientes reales antes de recibir el diploma.

"Unimos la PFO con la Residencia para que el paso de estudiante a profesional sea acompañado y con reconocimiento académico desde el primer día", detallan desde la coordinación del programa.

Detalles clave del programa:

Duración: 17 meses de modalidad intensiva y progresiva.

Inicio: marzo de 2026.

Enfoque: basado en Actividades Profesionales a Confiar (APROC), lo que permite una autonomía supervisada y creciente.

Beneficio económico: la participación es optativa y los profesionales contarán con una beca remunerada una vez obtenida la matrícula profesional en el tramo pos-egreso.

Hospital Central, Guardia, atención, urgencias, médicos, emergencias Los futuros Médicos de Familia se formarán en Centros de Atención Primaria (CAPS) y hospitales. Foto: Cristian Lozano

La iniciativa se enmarca en el Plan Provincial de Salud 2024–2030 y responde a una problemática nacional: la baja ocupación de plazas en Medicina de Familia y la desigualdad en la distribución de médicos en el territorio.

Preguntas y respuestas para tener en cuenta

¿Qué significa que la residencia sea "integrada" y cómo se implementa?

Significa que existe una articulación pedagógica oficial entre el último año de la carrera (PFO) y el primer año de la especialidad (R1). No es un atajo, sino un trayecto continuo donde el estudiante comienza a acreditar competencias específicas de Medicina de Familia bajo supervisión docente y ministerial, logrando una transición técnica y profesional mucho más sólida.

¿Cómo garantiza este modelo una mayor experiencia práctica para el residente?

El modelo se basa en Actividades Profesionales a Confiar (APROC), lo que permite al profesional formarse en "escenarios reales" (centros de salud y hospitales) desde antes de su egreso. Al extender el tiempo de contacto con la comunidad y el territorio, el médico desarrolla un razonamiento clínico y una autonomía progresiva mucho más robustos que en el sistema tradicional.

¿Cuál es el impacto de esta innovación en el sistema de salud de Mendoza?

Este programa es una pieza estratégica del Plan Provincial de Salud para fortalecer la Atención Primaria. Al incentivar la elección de Medicina de Familia y mejorar la distribución territorial de los profesionales, se garantiza un sistema más equitativo y resolutivo, asegurando que el talento humano esté donde la comunidad más lo necesita.