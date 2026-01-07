Residentes médicos: el plan de Mendoza para jerarquizar la formación y retener a los profesionales

Residentes médicos: el plan de Mendoza para jerarquizar la carrera y retener a los profesionales. Imagen generada con IA

El sistema de salud de la provincia de Mendoza inició el 2026 con un anuncio clave para el futuro de sus residentes médicos . Tras un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) , el Miisterio de Salud de la provincia logró la acreditación universitaria con validez nacional para dos especializaciones críticas en el sistema público y privado.

A través de la validación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) , la carrera de Especialización en Tocoginecología ya cuenta con el reconocimiento oficial.

Rodolfo Montero anunció un histórico avance para residentes médicos de Mendoza.

Según detalló en sus redes el ministro de Salud, Rodolfo Montero, esta formación se dicta actualmente en nodos estratégicos como los hospitales Lagomaggiore, Italiano de Mendoza, Diego Paroissien y el Hospital El Carmen (OSEP) .

Además del logro en Tocoginecología, el funcionario destacó el reconocimiento oficial provisorio para la Especialización en Medicina Familiar . Esta carrera se desarrollará en cinco sedes formadoras clave para la atención primaria de la salud:

Hospital Sícoli.

Centro Universitario de San Felipe y Centro.

Áreas Sanitarias de Maipú y Godoy Cruz.

Efectores de la obra social OSEP.

Para el titular de la cartera sanitaria, estas acreditaciones no representan meras gestiones administrativas, sino un cambio de paradigma en la formación.

"Es una decisión política: empoderar a los residentes y mejorar las condiciones de formación", afirmó Montero, subrayando que el objetivo final es generar oportunidades para que los médicos elijan quedarse en Mendoza.

Certificados médicos Las mejoras en salud tienen como objetivo retener a los profesionales en Mendoza. Gentileza

Evaluación por competencias: los residentes serán evaluados por sus habilidades prácticas reales.

Equipos docentes acreditados: garantía de enseñanza por parte de profesionales validados por la academia.

Articulación efectiva: un puente sólido entre la Universidad y el sistema de salud provincial.

Con este avance, Mendoza busca fortalecer su capital humano en áreas sensibles de la medicina, asegurando que el proceso de residencia cumpla con los estándares de calidad más exigentes a nivel país.