¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

La cifra que Andrea del Boca gana por estar en Gran Hermano 2026 La cifra que rodea la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada generó fuerte repercusión. La información fue revelada por Ángel de Brito. Según detalló el periodista, la actriz habría firmado un contrato muy superior al del resto de los participantes.

De acuerdo a esos datos, Del Boca percibiría alrededor de un millón de pesos por día. En caso de permanecer un mes dentro del reality, la suma rondaría por encima de los 25 millones, una cifra que marca una diferencia contundente dentro de la casa. Para dimensionarlo, el resto de los jugadores cobraría cerca de 156 mil pesos semanales, lo que deja en evidencia una brecha más que significativa.

Embed Además del aspecto económico, la actriz habría puesto una condición clave para aceptar la propuesta: que su hija, Ana, forme parte del streaming del programa.

