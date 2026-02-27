27 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Cifra millonaria

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

En las últimas horas, Andrea del Boca volvió al centro de la escena tras conocerse cuánto cobra por estar en Gran Hermano 2026. Mirá todos los detalles.

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Andrea del Boca volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse cuánto cobra por su participación en Gran Hermano Generación Dorada 2026. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

La cifra que Andrea del Boca gana por estar en Gran Hermano 2026

La cifra que rodea la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada generó fuerte repercusión. La información fue revelada por Ángel de Brito. Según detalló el periodista, la actriz habría firmado un contrato muy superior al del resto de los participantes.

Lee además
El récord de Andrea del Boca en Gran Hermano video
No pasaron ni 24 horas

El "récord" de Andrea del Boca en Gran Hermano
De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026
Nueva edición

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

De acuerdo a esos datos, Del Boca percibiría alrededor de un millón de pesos por día. En caso de permanecer un mes dentro del reality, la suma rondaría por encima de los 25 millones, una cifra que marca una diferencia contundente dentro de la casa. Para dimensionarlo, el resto de los jugadores cobraría cerca de 156 mil pesos semanales, lo que deja en evidencia una brecha más que significativa.

Embed

Además del aspecto económico, la actriz habría puesto una condición clave para aceptar la propuesta: que su hija, Ana, forme parte del streaming del programa.

Temas
Seguí leyendo

Recién comenzó Gran Hermano 2026 y un participante piensa en abandonar

MasterChef Celebrity: gala de mucha tensión, delantales grises y famosos en el balcón

Nervios y estrategia en Gran Hermano 2026: así se definió la primera placa de nominados

Guerra total entre Cazzu y Rauw Alejandro: el polémico motivo detrás del cruce que sacude al trap

El triste motivo que obligó a una participante de Gran Hermano abandonar la casa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

El "Monstruo" se rindió a sus pies: Pet Shop Boys y un rating histórico en el Festival Viña del Mar

LO QUE SE LEE AHORA
Recién comenzó Gran Hermano 2026 y un participante piensa en abandonar video
¿Y ahora?

Recién comenzó Gran Hermano 2026 y un participante piensa en abandonar

Las Más Leídas

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder.
Educación

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido
PARA TENER EN CUENTA

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido

Qué dice la Ley de Glaciares y qué cambios propone la reforma que hoy debate el Senado.
en detalle

Qué dice la Ley de Glaciares y qué cambios propone la reforma que trata el Congreso

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves
Tragedia

Murió un técnico tras sufrir una descompensación en el teatro griego Frank Romero Day

Las senadoras se cruzaron por el discurso de la exministra de Seguridad. video
Videos

El fuerte cruce entre Fernández Sagasti y Patricia Bullrich en el Senado: "Chicanita"