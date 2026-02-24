El "Monstruo" se rindió a sus pies: Pet Shop Boys y un rating histórico en el Festival Viña del Mar

La segunda velada del Festival Viña del Mar se transformó en una verdadera celebración del pop electrónico con la presentación estelar de los británicos Pet Shop Boy s. El dúo logró cautivar a un público intergeneracional que colmó la Quinta Vergara, reafirmando que su vigencia en la escena internacional sigue intacta tras décadas de trayectoria exitosa.

Neil Tennant y Chris Lowe entregaron un show visualmente impactante, cargado de sus grandes éxitos como "West End Girls" e "It's a Sin". La "Gaviota de Plata" y la de "Oro" fueron entregadas casi por aclamación popular tras un setlist impecable que puso a bailar a todo el recinto. Luego fue el turno del comediante chileno Rodrigo Villegas, quien logró dominar al "Monstruo" con una rutina basada en la nostalgia y la vida cotidiana. El cierre estuvo a cargo de la energía tropical de Bomba Estéreo, quienes mantuvieron la fiesta en alto hasta avanzadas horas de la madrugada.

El folclore argentino enfranta al "Monstruo" Festival Viña del Mar: el dúo argentino que conquistó Cosquín y ahora va por el "Monstruo"

La transmisión de la segunda noche volvió a ser un éxito rotundo para los canales organizadores, triplicando en audiencia a toda su competencia directa en la televisión abierta. Según los datos oficiales, el pico de sintonía se registró precisamente durante la presentación del dúo británico , superando los 30 puntos .

Este fenómeno confirma que la elección de artistas internacionales de renombre sigue siendo la fórmula ganadora para el certamen. La audiencia no solo acompañó masivamente desde las gradas de la Quinta Vergara , sino que volcó su apoyo a través de las diversas plataformas digitales oficiales.

La repercusión en redes sociales también fue masiva, posicionando al evento como tendencia global durante varias horas. El equilibrio entre el pop clásico y los ritmos urbanos modernos parece ser la clave del éxito que está marcando esta edición aniversario del festival.

Seguridad en el Festival Viña del Mar

Sin embargo, no todo fue celebración en los alrededores del recinto durante la madrugada de este martes. Carabineros de Chile informó un saldo de 15 personas detenidas en el marco de los operativos especiales de vigilancia y prevención que se realizan en las inmediaciones.

La mayoría de las detenciones se produjeron por desórdenes públicos, consumo de sustancias prohibidas y órdenes de captura pendientes detectadas en los controles de identidad. A pesar de estos incidentes aislados fuera del anfiteatro, las autoridades calificaron el balance general de la jornada como positivo.

El despliegue de seguridad continuará reforzado para las próximas noches, especialmente ante la llegada de artistas que convocan a un público joven y masivo. Los organizadores recordaron a los asistentes llegar con antelación para evitar aglomeraciones en los accesos principales de la Quinta Vergara.