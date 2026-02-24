24 de febrero de 2026
Sitio Andino
Grave caso de violencia de género con una menor de edad en Las Heras

Efectivos de investigaciones rescataron a una mujer que era víctima de violencia de género en una finca de Las Heras.

 Por Pablo Segura

Una joven de 17 años que era víctima de violencia de género y estaba privada de la libertad en una finca de Las Heras fue rescatada por personal de investigaciones luego de varias horas de búsqueda por una denuncia recibida en el 911.

El hecho ocurrió este lunes en zona de calle El Chilcal sin número, en Las Heras, y la víctima, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad y un caso de violencia de género, fue encontrada con varios golpes en distintas partes del cuerpo.

Junto a ella estaba su agresor, un joven de 21 años que fue detenido y quedó a disposición de la justicia provincial. En las próximas horas se definirá su situación procesal, dijeron los detectives.

Grave caso de violencia de género en Las Heras

Según la reconstrucción del hecho, en la mañana del lunes se denunció en el 911 que una joven estaba siendo golpeada y víctima de violencia de género en Las Heras.

La información aportaba que el hecho estaba ocurriendo en San Esteban y El Chilcal, en Las Heras, por lo que la policía se dirigió al lugar. Sin embargo, los efectivos no encontraron a la víctima.

Desde ese momento, personal de investigaciones comenzó a realizar averiguaciones y algunos testigos aportaron detalles de la agresión, como así también dónde podría estar la víctima.

Efectivos de la Unidad Investigativa de Las Heras hicieron averiguaciones durante horas y de esta forma llegaron a la finca El Rengo, ubicada sobre El Chilcal sin número, en Las Heras, donde encontraron a la menor.

Fuentes policiales aseguraron que la joven estaba “privada de la libertad” y con varios golpes en distintas partes del cuerpo. Afortunadamente, su estado de salud era bueno y su vida no corría peligro.

En el lugar capturaron a Ariel Quezada (21), un joven que tenía escoriaciones por lo que los detectives creen que sería movimientos de defensa de la adolescente.

El caso es investigado por la fiscalía de violencia de género.

