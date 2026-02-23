Accidente vial en Malargüe deja dos heridos graves que fueron derivados a San Rafael

Un grave accidente vial se registró este lunes en el departamento de Malargüe , dejando al menos dos personas con heridas de gravedad . Desde el Hospital Regional Malargüe confirmaron que se activó un operativo de emergencia con traslados hacia San Rafael.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, alrededor de las 15,45 horas, cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre 45 años, volcó en el Kilómetro 3044 de Ruta Nacional 40, al norte de la ciudad de Malargüe. Las primeras informaciones dan cuenta de varios ocupantes con lesiones de distinta consideración.

Desde el nosocomio sureño indicaron que personal médico y de enfermería trabajaron intensamente en la asistencia y derivación de los heridos . “Las ambulancias del Hospital Malargüe realizaron el traslado de dos personas heridas de gravedad a la ciudad de San Rafael” , confiaron fuentes vinculadas al operativo.

Según trascendió, los lesionados que requirieron derivación inmediata al Hospital Teodoro Schestakow son un niño de aproximadamente 8 años y una mujer de 56 años , ambos con cuadros que demandan atención especializada de mayor complejidad.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron que en total eran seis los ocupantes del vehículo que volcó, luego de que "por causas que se investigan, el conductor perdió el dominio", dando varios tumbos, lo que generó destrozos totales de la camioneta.

El reporte agrega que entre las personas que viajaban hacia la ciudad de Malargüe, además del conductor, el menor de 8 años y la mujer de 56, se encontraban otro hombre mayor de edad, y dos mujeres más, de 16 y 17 años, respectivamente.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal sanitario, en este tramo de la Ruta Nacional 40, una vía clave que conecta el sur mendocino y que suele presentar alto tránsito, especialmente en temporada estival.