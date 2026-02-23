24 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Seis lesionados

Accidente vial en Malargüe deja dos heridos graves que fueron derivados a San Rafael

El siniestro ocurrió esta tarde sobre Ruta Nacional 40, en el ingreso norte a Malargüe. Un menor y una mujer fueron trasladados al Hospital Teodoro Schestakow.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 21.20.33
Por Claudio Altamirano

Un grave accidente vial se registró este lunes en el departamento de Malargüe, dejando al menos dos personas con heridas de gravedad. Desde el Hospital Regional Malargüe confirmaron que se activó un operativo de emergencia con traslados hacia San Rafael.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, alrededor de las 15,45 horas, cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre 45 años, volcó en el Kilómetro 3044 de Ruta Nacional 40, al norte de la ciudad de Malargüe. Las primeras informaciones dan cuenta de varios ocupantes con lesiones de distinta consideración.

Lee además
El vuelco ocurrió en Ruta 150, en Villa 25 del departamento de San Rafael
Villa 25

Perdió el control de su auto, volcó y terminó hospitalizado en San Rafael
El vehículo en el que viajaba la familia cayó seis metros.
Accidente vial

El auto de una familia fue embestido por un camión en Maipú: hay menores hospitalizados

Traslados en ambulancias del Hospital Malargüe

Desde el nosocomio sureño indicaron que personal médico y de enfermería trabajaron intensamente en la asistencia y derivación de los heridos. “Las ambulancias del Hospital Malargüe realizaron el traslado de dos personas heridas de gravedad a la ciudad de San Rafael”, confiaron fuentes vinculadas al operativo.

Según trascendió, los lesionados que requirieron derivación inmediata al Hospital Teodoro Schestakow son un niño de aproximadamente 8 años y una mujer de 56 años, ambos con cuadros que demandan atención especializada de mayor complejidad.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron que en total eran seis los ocupantes del vehículo que volcó, luego de que "por causas que se investigan, el conductor perdió el dominio", dando varios tumbos, lo que generó destrozos totales de la camioneta.

El reporte agrega que entre las personas que viajaban hacia la ciudad de Malargüe, además del conductor, el menor de 8 años y la mujer de 56, se encontraban otro hombre mayor de edad, y dos mujeres más, de 16 y 17 años, respectivamente.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal sanitario, en este tramo de la Ruta Nacional 40, una vía clave que conecta el sur mendocino y que suele presentar alto tránsito, especialmente en temporada estival.

Temas
Seguí leyendo

Violento accidente en Junín: motociclista está en grave estado

Grave accidente vial en Maipú: un hombre chocó e impactó contra un árbol

San Rafael: un hombre manejaba alcoholizado, volcó y quedó atrapado en su camioneta

Tras caer a un canal en Guaymallén, un joven quedó atrapado en su vehículo: qué ocurrió

Por una falla mecánica, volcó un camión que transportaba la cosecha de uva

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

Dos motociclistas heridos tras un choque y vuelco en San Carlos: estaban alcoholizados

Accidente vial trágico en el Este: un hombre murió tras chocar contra un árbol

LO QUE SE LEE AHORA
susto en un hotel en plena ciudad de mendoza: cuatro intoxicados con monoxido
uno de los lesionados está grave

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido

Las Más Leídas

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido
uno de los lesionados está grave

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido

Elecciones 2026 en Mendoza: quién ganó y quién perdió en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján, San Rafael y La Paz
los que entran y salen

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en el establecimiento
Tensión

Amplio operativo en Almafuerte: frustran plan de fuga masiva de presos condenados a perpetua

San Rafael será la primera comuna de Mendoza en contar con Carta Orgánica propia.
Autonomía municipal

La otra elección: estas son las 24 personas que crearán la primera Carta Orgánica de San Rafael

El vehículo en el que viajaba la familia cayó seis metros.
Accidente vial

El auto de una familia fue embestido por un camión en Maipú: hay menores hospitalizados