Accidente vial: por una falla mecánica, volcó un camión que transportaba la cosecha de uva

El hecho sucedió después de las 16 sobre la Ruta Provincial N°16, kilómetro 20, de El Carrizal, en Luján de Cuyo. El conductor es oriundo de Rivadavia y tiene 24 años.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 20.39.25 (1) Un camión Scania que llevaba la cosecha de uva a la bodega Chandon volcó en Luján de Cuyo. Qué sucedió en Luján de Cuyo Según el reporte policial, el camión Scania con acoplado circulaba desde Medrano hacia la bodega Chandon. El transportista notó que se había quedado sin frenos, realizó una maniobra y volcó.

El acoplado llevaba la cosecha de uva y quedó esparcida en la mitad de la calzada. El conductor llamó al 911 para alertar sobre el accidente que había sufrido, pero afortunadamente no tuvo lesiones.

En el lugar trabajó personal de Tránsito y Defensa Civil municipal, como también Bomberos Voluntarios locales que colaboraron en la limpieza de la ruta.